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影／男酒後毆警狠嗆「拿辣椒水噴看看」 挨噴討饒求水洗眼
南投埔里施姓男子到美容KTV消費喝酒，酒後在店內大鬧，警方獲報到場後仍不收斂，還拉扯辱罵員警，更嗆警「拿辣椒水噴看看」，遭警方以辣椒水壓制，被送醫清洗眼部時又失控攻擊警方，最後被上銬帶回警所，依妨害公務罪移送法辦。
警方調查，52歲施姓男子21日凌晨5時許前往一家美容KTV消費，上午7時30分時店家告知已要打烊下班，他不滿無法繼續唱歌喝酒，藉酒意持酒瓶作勢攻擊店員，還打開瓦斯爐恐嚇店員要求要繼續營業，行為失控，店家因此報警處理。
但警方到場後，施男不僅沒收斂，還繼續在該店內大肆破壞，警員李享城、郭家銘好言勸阻，反遭其出手攻擊，並以不雅字眼辱罵，更狠嗆員警「你甲我噴辣椒水看看」，警方也如其所願，對他噴辣椒水壓制，施男痛得驚呼也才暫時停手。
警方表示，對施男使用辣椒水壓制後，隨即聯繫消防隊將其送往醫院清洗眼部，但他到院處置完畢後仍無法控制其情緒，不斷以雙手捶打病床，之後又再次出手攻擊警方，現場員警依法將他上銬予以管束，並帶回派出所，直到下午才清醒。
而施男製作筆錄時辯稱，其脫序行徑是因為警方對他辣椒水，刺激到他的眼睛及口鼻，因為很不舒服才會失控動手毆打員警；對此，埔里警分局表示，訊後依妨害公務罪嫌將其移送南投地檢署，並針對他未依規定戴口罩開單，送衛生局裁罰。
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