影／男酒後毆警狠嗆「拿辣椒水噴看看」 挨噴討饒求水洗眼

南投埔里施姓男子到美容KTV消費喝酒，酒後在店內大鬧，警方獲報到場後仍不收斂，還拉扯辱罵員警，更嗆警「拿辣椒水噴看看」，遭警方以辣椒水壓制，被送醫清洗眼部時又失控攻擊警方，最後被上銬帶回警所，依妨害公務罪移送法辦。

警方調查，52歲施姓男子21日凌晨5時許前往一家美容KTV消費，上午7時30分時店家告知已要打烊下班，他不滿無法繼續唱歌喝酒，藉酒意持酒瓶作勢攻擊店員，還打開瓦斯爐恐嚇店員要求要繼續營業，行為失控，店家因此報警處理。

但警方到場後，施男不僅沒收斂，還繼續在該店內大肆破壞，警員李享城、郭家銘好言勸阻，反遭其出手攻擊，並以不雅字眼辱罵，更狠嗆員警「你甲我噴辣椒水看看」，警方也如其所願，對他噴辣椒水壓制，施男痛得驚呼也才暫時停手。

警方表示，對施男使用辣椒水壓制後，隨即聯繫消防隊將其送往醫院清洗眼部，但他到院處置完畢後仍無法控制其情緒，不斷以雙手捶打病床，之後又再次出手攻擊警方，現場員警依法將他上銬予以管束，並帶回派出所，直到下午才清醒。