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詐騙手法推陳出新 疫情期間南警分析假投資最多
詐騙手法層出不窮，台南市警一分局今天分析說，民眾最常遭詐騙手法前兩名分別為假投資詐騙及解除分期付款。警方與銀行、超商合作，共同持續攔阻詐騙，今年1月迄今，成功防止32人遭詐騙，保住民眾血汗錢約600萬元。偵查隊本月22日查獲涉嫌提領贓款的2名詐欺車手，統計至2月22日止，已查獲詐欺車手41名。
警方說，近來虛擬貨幣盛行，詐騙集團利用此投資方式詐騙民眾，創設假虛擬貨幣交易所APP，以投資虛擬貨幣賺大錢之話術，引導民眾一步步將金錢投入，期間為取信民眾，製造短期賺錢之假象。投資的民眾等到欲領出款項而無法提領時，才驚覺遭詐騙。
疫情期間，網路購物盛行，詐騙集團假冒購物網站客服人員，佯稱系統操作錯誤或人員疏失，致使產生多筆訂單，需依指示操作ATM提款機或網路銀行進行解除，待被害人將金錢轉出後始發覺遭騙。
分局長方國璽提醒民眾，勿聽信網友或陌生人的話術進行不了解投資，前往銀行或ATM進行提匯款給不認識的開戶人或網友，也不要依指示操作ATM提款機或網路銀行欲解除設定，避免財產損失而後悔莫及。接獲可疑來電時，應謹記「1聽、2掛、3查證」原則，立即掛斷可疑電話，並善用「165反詐騙諮詢專線」查詢。
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