聽新聞
test
0:00 / 0:00
雨天BMW轎車自撞嘉義高鐵大道分隔島 車撞爛駕駛受傷
寒流天下大雨，嘉義縣車禍頻傳，中午國道3號梅山鄉南向283.7公里，有輛轎車疑操作不當失控，自撞內側護欄，女駕駛死亡，男乘客受傷；下午消防局獲報，高鐵大道太保市路段，有輛ＢＭＷ轎車撞上分隔島，車撞爛，駕駛雙腳疑似骨折骨折，送嘉義長庚救治，事故原因警方調查。
消防局下午2點47分獲報，太保市高鐵大道往嘉義市方向，嘉保大橋前發生車禍事故，消防人車到場，發現ＢＭＷ黑色轎車自撞分隔島，車上30歲男駕駛意識清楚、雙腳變形疑似骨折，受困車內駕駛座，消防人員動用破壞剪搶救脫困，送長庚醫院診治。
嘉義氣象站說，受華南雲雨區東移影響，嘉縣市地區大雨不斷，嘉義市累計降雨23.5毫米，嘉義縣阿里山鄉豐山最多29毫米，雨勢下到晚間，又濕又冷天氣，提醒用路人行車小心，注意安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言