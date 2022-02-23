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雨天BMW轎車自撞嘉義高鐵大道分隔島 車撞爛駕駛受傷

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣消防局下午獲報，高鐵大道太保市路段，有輛ＢＭＷ轎車撞上分隔島，車撞爛，駕駛雙腳疑似骨折骨折，送嘉義長庚救治。記者魯永明／翻攝
嘉縣消防局下午獲報，高鐵大道太保市路段，有輛ＢＭＷ轎車撞上分隔島，車撞爛，駕駛雙腳疑似骨折骨折，送嘉義長庚救治。記者魯永明／翻攝

寒流天下大雨，嘉義縣車禍頻傳，中午國道3號梅山鄉南向283.7公里，有輛轎車疑操作不當失控，自撞內側護欄，女駕駛死亡，男乘客受傷；下午消防局獲報，高鐵大道太保市路段，有輛ＢＭＷ轎車撞上分隔島，車撞爛，駕駛雙腳疑似骨折骨折，送嘉義長庚救治，事故原因警方調查。

消防局下午2點47分獲報，太保市高鐵大道往嘉義市方向，嘉保大橋前發生車禍事故，消防人車到場，發現ＢＭＷ黑色轎車自撞分隔島，車上30歲男駕駛意識清楚、雙腳變形疑似骨折，受困車內駕駛座，消防人員動用破壞剪搶救脫困，送長庚醫院診治。

嘉義氣象站說，受華南雲雨區東移影響，嘉縣市地區大雨不斷，嘉義市累計降雨23.5毫米，嘉義縣阿里山鄉豐山最多29毫米，雨勢下到晚間，又濕又冷天氣，提醒用路人行車小心，注意安全。

嘉縣消防局下午獲報，高鐵大道太保市路段，有輛ＢＭＷ轎車撞上分隔島，車撞爛，駕駛雙腳疑骨折，送嘉義長庚救治。記者魯永明／翻攝
嘉縣消防局下午獲報，高鐵大道太保市路段，有輛ＢＭＷ轎車撞上分隔島，車撞爛，駕駛雙腳疑骨折，送嘉義長庚救治。記者魯永明／翻攝
嘉縣消防局下午獲報，高鐵大道太保市路段，有輛ＢＭＷ轎車撞上分隔島，車撞爛，駕駛雙腳疑似骨折骨折，送嘉義長庚救治。記者魯永明／翻攝
嘉縣消防局下午獲報，高鐵大道太保市路段，有輛ＢＭＷ轎車撞上分隔島，車撞爛，駕駛雙腳疑似骨折骨折，送嘉義長庚救治。記者魯永明／翻攝
嘉縣消防局下午獲報，高鐵大道太保市路段，有輛ＢＭＷ轎車撞上分隔島，車撞爛，駕駛雙腳疑似骨折骨折，送嘉義長庚救治。記者魯永明／翻攝
嘉縣消防局下午獲報，高鐵大道太保市路段，有輛ＢＭＷ轎車撞上分隔島，車撞爛，駕駛雙腳疑似骨折骨折，送嘉義長庚救治。記者魯永明／翻攝

嘉義 高鐵 BMW

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