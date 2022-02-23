楊梅通緝犯上月撞翁肇逃藏於屏東 警經1個月逮捕歸案

桃園楊梅區上月初發生肇事逃逸的死亡車禍，80歲的宋姓老翁清晨徒步運動時，遭1輛黑色轎車高速撞上，駕駛肇事後便揚長而去，留下受傷的宋翁，經巡邏員警發現送醫後仍宣告不治；楊梅警分局1個月的追查，昨上午8時許於屏東市內民宅逮捕32歲的韋姓嫌犯，全案依肇事逃逸致死罪及韋嫌所犯的詐欺及重傷害通緝罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

上月10日清晨4時43分，宋翁獨自徒步行經楊梅區楊新路及大成路口時，遭韋嫌所駕駛的黑色轎車撞上，造成宋翁當場昏迷，怎料韋嫌並未下車察看宋翁狀況，反而肇事離去；楊梅警分局員警巡邏發現宋翁倒地不起，聯絡消防人員協助送醫，不過宋翁仍傷重回天乏術。