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大安區信義路34坪美宅月租3萬元 心動就可能落入陷阱

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導
歹徒在租屋網張貼別人家的房屋，佯裝房東詐騙租客訂金。記者廖炳棋/翻攝
歹徒在租屋網張貼別人家的房屋，佯裝房東詐騙租客訂金。記者廖炳棋/翻攝

台北市蛋黃區大安區信義路三段3房2廳共34坪的房屋，一個月只租三萬元！但這卻是詐騙陷阱。歹徒近期在租屋網張貼別人的房屋照，租客電聯詢問，佯稱因為疫情居家隔離無法帶看，要求先匯款訂金可以優先保留承租資格，等到租客匯款後親自到實際的房屋處所，真正的房屋主人卻一頭霧水，根本沒有租房，目前轄區大安警分局已受理兩名被害人報案。

歹徒在與租客聯繫過程，會以偽造的房屋所有權狀及房東證件資料取信被害人，由於大安區信義路三段位於台北精華區，租金三萬元的房價又遠較周邊便宜一半以上，因此吸引不少租客詢問。

警方提醒，租客上網看房，當看到租金遠低於附近市價行情，又要求先匯款保留承租資格，這時務必小心，很可能就是詐騙陷阱。

詐騙

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