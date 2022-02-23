「我最驕傲的一天」父女夜市聯手CPR救人 2萬人按讚

57歲男子左吉安去年12月初在彰化北斗夜市準備擺攤時，突然失去了生命徵象，當時在場的長榮林姓女護生及其父親林各聲當下進行CPR（心肺復甦術），救護車人員接手急救與電擊，再前往醫院插管後再轉到彰基醫學中心急診，左吉安最終從鬼門關前被救回來，善舉在網路引起一片讚聲。

左吉安妻子表示，當天天氣蠻冷的，丈夫之前就提起過胸悶，沒想到在醫院安排進一步檢查的前一晚出事。林各聲在事發之後在臉書社群分享與女兒一同救人的喜訊，他指出「這是我最驕傲的一天」，吸引２萬多人案讚，近千則留言，網友大讚「功德無量」，今天參加彰化基督教醫院舉辦CPR＋AED搶救生命的推廣活動。

左吉安去年12月2日在北斗夜市擺攤時無預警昏倒，林各聲說，當時他聽到有人呼喊，當天因就讀護理系的女兒也有去，叫她快去幫忙，女兒立即做CPR，也喚起他急救技巧的記憶，兩人輪流急救直到救護車來，左吉安到院後院方裝設葉克膜，當晚進行心導管手術治療，術後第3天開始心臟才慢慢恢復功能。

心臟內科醫師楊秉忠指出，患者雖然腎功能受影響尚未完全恢復須洗腎，但意識清楚、行動自如且心臟功能也已恢復，算是撿回一命，呼籲民眾若有能力急救，看到人突然昏倒不要猶豫，盡快施作CPR。

彰化消防局緊急救護科長周雍華表示，天氣冷及早晚溫差大的時候容易誘發心肌梗塞，消防局統計今年一月由消防局執行的心肌梗塞救護多達11例，較去年同期的5件增加2.2倍；其中9成是男性患者，最年輕僅39歲。