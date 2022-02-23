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男子陰雨天凌晨闖社區行竊 台中清水警掌握身分追查
最近連續陰雨，台中市清水區一處社區住戶上臉書提醒，他住的社區最近已4次被小偷闖入，都選在凌晨陰雨天犯案，清水警方今天說明，目前有一戶被偷，已掌握嫌疑人身分追查中。
民眾在臉書清水小鎮說，小偷非常囂張，二周內進出他們社區4次偷東西，從2月11日到昨天凌晨，小偷進入社區每次都穿同一套衣服，包括運動拖鞋，疑還有同夥在外面接應，民眾提醒大家，此人會開車門行竊，也會開防盜門，每次時間都在凌晨陰雨天犯案，請大家小心，鎖好自家車門鎖。
清水警分局今天說明，2月21日凌晨2點12分，一名男子進入清水區下湳里一處社區住宅行竊，偷現金約8000元，經被害人發現後向警方報案，清水分局受理後開立報案證明單，被害人報案時再向警方表示，2月11日及2月18日，社區也曾有男子進入，但沒有偷任何財物即離去，因此當時未向警方報案。
清水分局立即成立専責小組，並調閱社區監視器，目前已掌握特定男子身分，正積極追緝犯案男子到案中；因社區住戶已有警覺，加裝警報設備，昨天凌晨男子再度要到社區門口時，社區警報器聲響，男子立即離去，目前社區受害戶1戶；警方強調，對不法份子將積極偵辦查緝到案，絕不寛貸，以維護民眾安全居住環境。
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