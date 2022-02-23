快訊

本土+2例連5日個位數 設計師鄰桌用餐客人確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子陰雨天凌晨闖社區行竊 台中清水警掌握身分追查

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

最近連續陰雨，台中市清水區一處社區住戶上臉書提醒，他住的社區最近已4次被小偷闖入，都選在凌晨陰雨天犯案，清水警方今天說明，目前有一戶被偷，已掌握嫌疑人身分追查中。

民眾在臉書清水小鎮說，小偷非常囂張，二周內進出他們社區4次偷東西，從2月11日到昨天凌晨，小偷進入社區每次都穿同一套衣服，包括運動拖鞋，疑還有同夥在外面接應，民眾提醒大家，此人會開車門行竊，也會開防盜門，每次時間都在凌晨陰雨天犯案，請大家小心，鎖好自家車門鎖。

清水警分局今天說明，2月21日凌晨2點12分，一名男子進入清水區下湳里一處社區住宅行竊，偷現金約8000元，經被害人發現後向警方報案，清水分局受理後開立報案證明單，被害人報案時再向警方表示，2月11日及2月18日，社區也曾有男子進入，但沒有偷任何財物即離去，因此當時未向警方報案。

清水分局立即成立専責小組，並調閱社區監視器，目前已掌握特定男子身分，正積極追緝犯案男子到案中；因社區住戶已有警覺，加裝警報設備，昨天凌晨男子再度要到社區門口時，社區警報器聲響，男子立即離去，目前社區受害戶1戶；警方強調，對不法份子將積極偵辦查緝到案，絕不寛貸，以維護民眾安全居住環境。

台中市清水區一處社區住宅遭竊，警方追查中。圖／取自臉書清水小鎮
台中市清水區一處社區住宅遭竊，警方追查中。圖／取自臉書清水小鎮

延伸閱讀

門諾醫院獲贈子抹檢查車 守護東部婦女健康

桃園各社區據點3月將開放 樂齡中心陸續開大型空間課程

烏日成功社區下雨成災 水利局：改善工程拚汛期前完工

台中清水中清路面坑洞毀車輪 警設警示三角錐提醒

相關新聞

士官長吊掛救人不幸殉職 空勤總隊有疏失要賠1319萬元

海巡署特勤士官長柯博承4年前搭空中勤務總隊直升機，前往救援在海上身體不適的貨輪船長，吊掛時因二度撞擊海面，導致他休克昏迷...

消防夫妻勒索麥當勞7060萬遭判刑 想「賠10萬」換和解

新北市消防局預防科前隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，因兒子在麥當勞遊戲區嬉戲摔斷右手，花6700元治療，夫婦利用職權查詢麥當勞分...

泰山連日降雨土石鬆動 邊坡滑落一噸大石...騎士慘摔

新北市連日降雨，造成泰山區部分山區路段邊坡土石鬆動。今天上午9時許，泰林路三段（林口往泰山方向），突從邊坡掉落兩顆重約一...

國3南下50公里小貨車自燃 瞬成火球 駕駛急逃無恙

今天下午12時許，一輛小貨車行經國三南下50公里處（三鶯路段），車頭突然竄出火煙，駕駛把車急停路肩，衝出車外逃生，不到一...

疑大雨車子失控 國道3號梅山鄉段轎車自撞1死1傷

嘉義縣消防局中午12點58分獲報，國道3號梅山鄉南下283.7公里路段，發生轎車自撞護欄車禍，消防人員趕到場，救出女駕駛及1名男乘客，下大雨路滑，撞擊力大，車撞毀，女駕駛無生命跡象，男乘客受傷，消防人員急救送嘉義基督教醫院，國道警察調查，疑天雨車輛失控。

男子陰雨天凌晨闖社區行竊 台中清水警掌握身分追查

最近連續陰雨，台中市清水區一處社區住戶上臉書提醒，他住的社區最近已4次被小偷闖入，都選在凌晨陰雨天犯案，清水警方今天說明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。