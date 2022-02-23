疑大雨車子失控 國道3號梅山鄉段轎車自撞1死1傷

嘉義縣消防局中午12點58分獲報，國道3號梅山鄉南下283.7公里路段，發生轎車自撞護欄車禍，消防人員趕到場，救出女駕駛及1名男乘客，下大雨路滑，撞擊力大，車撞毀，女駕駛無生命跡象，男乘客受傷，消防人員急救送嘉義基督教醫院，國道警察調查，疑天雨車輛失控。

嘉基說，女患者到院搶救無效，男患者有些許外傷，但因有撞擊腦部，目前失憶，現在做腦部斷層。

國道第八公路警察大隊說，國道3號南向283.7公里轎車自撞交通事故，疑雨天操作不當失控自撞內側護欄後，橫停中線車道，造成28歲邱姓女駕駛識模糊，20歲邱姓男乘客受傷，送嘉基救治，下午2點排除事故。

嘉義氣象站說，受華南雲雨區東移影響，嘉義縣市地區大雨不斷，嘉義市累計降雨23.5毫米，嘉義縣阿里山鄉豐山最多29毫米，雨勢下到晚間，又濕又冷天氣，提醒用路人行車小心，注意安全。