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男偷洗衣機變賣 辛苦推到回收場只賺300元仍被逮

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名男子缺錢花用，經過騎樓時看見洗衣機，心生歹念將它搬上推車偷走變賣，誰知才剛拿到錢就被警方抓包，大費周章僅得手300元，不僅沒賺錢還要面臨法律制裁，得不償失，全案詢後依竊盜罪嫌函送法辦。

秦男偷洗衣機，費一番工夫才搬上推車，過程全被監視器拍下。記者楊湛華／翻攝
秦男偷洗衣機，費一番工夫才搬上推車，過程全被監視器拍下。記者楊湛華／翻攝

蘆竹警分局指出，南崁派出所昨天上午11點接獲富國路一家美髮店報案，稱因準備遷址營業，前一晚暫時將店內的洗衣機及物品放置於門口騎樓，但隔天來開店洗衣機卻不見蹤影，懷疑是有人偷走。

員警獲報後隨即著手調查，調閱沿途數十支監視器畫面，發現是1名著雨衣的男子上午9點多趁店家尚未開門營業時，徒手將這台洗衣機搬到手推車上，隨即推往資源回收場變賣，馬上鎖定他。

巡邏警網中午抵達附近回收廠、距案發現場僅500公尺處，果然找到剛要離開的秦姓男子（54歲），馬上將他帶回派出所詢問。

警方調查，秦男疑因缺錢花用，路過騎樓時才心生貪念，將洗衣機搬走變現，但大費周章僅得手300元，全案警詢後依竊盜罪嫌將他函送桃園地檢署偵辦。怎知一早來開店時，洗衣機竟然遭竊。

警方呼籲，個人財物請謹慎看管，必要時並應加裝防盜鎖具，以免遭到宵小覬覦，平白蒙受損失。

秦男偷走美髮店洗衣機變賣，僅得手300元後被逮，得不償失。記者楊湛華／翻攝
秦男偷走美髮店洗衣機變賣，僅得手300元後被逮，得不償失。記者楊湛華／翻攝

竊盜 資源回收

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