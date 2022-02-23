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新店女疑得新冠肺炎送醫 善意提醒鄰居卻被法辦

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

新北市新店區一名張姓女子，因為在社區LINE群組裡講自己與鄰居確診新冠肺炎，並提醒大家去領里長準備的物資，遭依違反新冠肺炎防治條例移送法辦。台北地檢署查出，張女真的有被送到醫院，且是好意提醒大家注意並領取防疫物資，沒有構成犯罪，今給予不起訴處分。

檢方調查，去年8月6日，張姓女子在社區LINE群組裡講「鄰居確診新冠肺炎去醫院，並表示自己也確診，收到警察通知，救護車來接我了！請大家去領取里長準備的物資」事後，發現張女是初驗陽性、複驗陰性，所以被新店警方依法移送法辦。

承辦檢察官認為，張女真的曾經檢驗是陽性，也有被送到醫院住院，且她是好意提醒大家注意並領取防疫物資，沒有違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條規定，今給予不起訴處分。

新北市新店區一名張姓女子，因為在社區LINE群組裡講自己與鄰居確診新冠肺炎，並提醒大家去領里長準備的物資，遭依違反新冠肺炎防治條例移送法辦。台北地檢署查出，張女真的有被送到醫院，且是好意提醒大家注意並領取防疫物資，沒有構成犯罪，今給予不起訴處分。圖／本報資料照。
新北市新店區一名張姓女子，因為在社區LINE群組裡講自己與鄰居確診新冠肺炎，並提醒大家去領里長準備的物資，遭依違反新冠肺炎防治條例移送法辦。台北地檢署查出，張女真的有被送到醫院，且是好意提醒大家注意並領取防疫物資，沒有構成犯罪，今給予不起訴處分。圖／本報資料照。

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