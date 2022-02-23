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影／友誆安全帽能治百病 婦領百萬欲交付投資警及阻
陳婦疑遭友人誆騙，只要投資百萬元「醫療用安全帽」就可獲利翻倍，陳婦不疑有他，日前來到銀行提領100萬元現金，連同手上所帶31萬元，準備交付投資。所幸行員察覺有異報警協處，經警以案例耐心解說，陳婦才放棄提錢成功阻詐。
經查證，40歲陳姓婦人，日前獨自來到新北市林口區文化三路上某家銀行，準備提領100元現金。臨櫃行員見陳婦提領現金數目過大詢問用途？陳婦回說「準備交付他人，作投資用。」行員一聽直覺有詐，趕緊通報警方到場協助。
林口警分局忠孝派出所警員劉冠廷、江泓誼獲報趕抵，詢問陳婦用途說「朋友介紹，她自己買了一頂安全帽，戴上去後頸部痠痛不藥而癒，目前安全帽準備正要做第三代。」誆誘陳婦拿出百萬投資，就可獲利翻倍。
2警一聽直覺就是詐騙，試圖勸阻陳婦不成，警遂問陳婦「妳看過這頂安全帽嗎？」「有看過友人戴過安全帽嗎？」陳婦猶豫數秒回說「沒有」警耐著性子以案例說明，這就是典型詐騙伎倆後，陳婦才取消提款，並存回手上的31萬現金，成功阻止陳婦遭人詐騙。
林口警呼籲，接到來路不明的投資訊息；或公務機關來電以「身分證、健保卡被冒用，須要監管帳戶、交付存摺、印章、密碼，並將錢提領匯出到指定安全帳戶」又或「繳交保證金、子女欠錢莊錢、做保被抓（綁架）、振興券兌領」等相關用語，都是詐騙手法，民眾千萬別上當受騙，可及時向轄區警查證，或是撥打165反詐騙電話。
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