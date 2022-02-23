快訊

俄軍衝刺30公里：烏克蘭才急令「後備軍人動員」？

普亭幫烏東分離分子「獨立建國」 川普大讚「天才」

九旬婦13度天寒迷途 警倒熱茶取暖再查她家人接回

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市內湖區91歲劉姓老婦患有輕微失智，因家中無人，她獨自跑出家中迷了路，由於當天氣溫只有13度，路人發現劉婦不斷顫抖便報警。警方先將劉婦接回派出所休息，再給予熱茶保暖，聯繫她孫子到派出所時，也提醒要照顧好家中長者；孫子表示感謝。

91歲劉姓老婦站在路上全身顫抖，警方緊急帶回派出所。記者蔡翼謙／翻攝
91歲劉姓老婦站在路上全身顫抖，警方緊急帶回派出所。記者蔡翼謙／翻攝

內湖分局內湖派出所副所長林孝忠、警員李全福上月14日下午獲報，有長者身體顫抖，眼神空洞的站在成功路4段180巷弄內，疑似需要協助。

副所長林孝忠及警員李全福趕抵發現，91歲劉婦明顯患有輕微失智，語無倫次，才忘記回家的路，便先幫劉婦拉起外套拉鍊，再趕緊開車載回派出所，提供熱茶保暖。

警方聯繫到劉婦的孫子到派出所接回，好在劉婦仍認得孫子長相，順利由孫子平安接回家。劉婦孫子跟警方說，奶奶年紀大了，有失智症狀，再來會更謹慎照顧，謝謝警方短暫的照顧。

警方幫助輕微失智的91歲劉姓老婦返家。記者蔡翼謙／翻攝
警方幫助輕微失智的91歲劉姓老婦返家。記者蔡翼謙／翻攝
內湖分局內湖派出所副所長林孝忠（右）、警員李全福（左）。記者蔡翼謙／翻攝
內湖分局內湖派出所副所長林孝忠（右）、警員李全福（左）。記者蔡翼謙／翻攝

失智症

延伸閱讀

Google新創加速器計畫 今年拓點印度韓國日本

8旬翁街頭迷途 警員一眼認出協助返家

母親失智兩兒盜領千萬存款 姊姊提告兩個弟弟恐入獄

預防老人走失 金門縣府推GPS智慧手錶與福袋供申請

相關新聞

士官長吊掛救人不幸殉職 空勤總隊有疏失要賠1319萬元

海巡署特勤士官長柯博承4年前搭空中勤務總隊直升機，前往救援在海上身體不適的貨輪船長，吊掛時因二度撞擊海面，導致他休克昏迷...

消防夫妻勒索麥當勞7060萬遭判刑 想「賠10萬」換和解

新北市消防局預防科前隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，因兒子在麥當勞遊戲區嬉戲摔斷右手，花6700元治療，夫婦利用職權查詢麥當勞分...

泰山連日降雨土石鬆動 邊坡滑落一噸大石...騎士慘摔

新北市連日降雨，造成泰山區部分山區路段邊坡土石鬆動。今天上午9時許，泰林路三段（林口往泰山方向），突從邊坡掉落兩顆重約一...

新店女疑得新冠肺炎送醫 善意提醒鄰居卻被法辦

新北市新店區一名張姓女子，因為在社區LINE群組裡講自己與鄰居確診新冠肺炎，並提醒大家去領里長準備的物資，遭依違反新冠肺...

影／友誆安全帽能治百病 婦領百萬欲交付投資警及阻

陳婦疑遭友人誆騙，只要投資百萬元「醫療用安全帽」就可獲利翻倍，陳婦不疑有他，日前來到銀行提領100萬元現金，連同手上所帶...

影／台東通緝犯流浪到三芝海邊露營4個月 暖警意外查獲

近日寒流伴著大雨來襲，北海岸氣溫常常低於10度，新北市警方昨天擔心惡劣天候仍有釣客或遊客在海邊活動，特地前往巡查，赫然在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。