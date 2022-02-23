九旬婦13度天寒迷途 警倒熱茶取暖再查她家人接回

台北市內湖區91歲劉姓老婦患有輕微失智，因家中無人，她獨自跑出家中迷了路，由於當天氣溫只有13度，路人發現劉婦不斷顫抖便報警。警方先將劉婦接回派出所休息，再給予熱茶保暖，聯繫她孫子到派出所時，也提醒要照顧好家中長者；孫子表示感謝。

91歲劉姓老婦站在路上全身顫抖，警方緊急帶回派出所。記者蔡翼謙／翻攝

內湖分局內湖派出所副所長林孝忠、警員李全福上月14日下午獲報，有長者身體顫抖，眼神空洞的站在成功路4段180巷弄內，疑似需要協助。

副所長林孝忠及警員李全福趕抵發現，91歲劉婦明顯患有輕微失智，語無倫次，才忘記回家的路，便先幫劉婦拉起外套拉鍊，再趕緊開車載回派出所，提供熱茶保暖。