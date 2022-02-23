士官長吊掛救人不幸殉職 空勤總隊有疏失要賠1319萬元

海巡署特勤士官長柯博承4年前搭空中勤務總隊直升機，前往救援在海上身體不適的貨輪船長，吊掛時因二度撞擊海面，導致他休克昏迷，內臟、腦部損傷、頸椎骨折等，最終不幸殉職；柯的母親、妻子和雙胞胎女兒向空勤總隊請求國家賠償，台北地方法院判空勤總隊應賠償1319萬餘元，可上訴。

蒙古籍「W-STAR」貨輪印尼籍船長2018年12月5日傍晚口吐白沫、失去生命跡象，由船員透過無線電求救，柯博承受命搭空勤總隊海豚直升機到彭佳嶼海域救援，直升機在貨輪上方實施吊掛後送作業，柯搭吊籠下降到貨輪，將船長送上直升機。

家屬提告主張，機組人員多次吊掛柯博承回機艙皆無法成功，直到第六次作業，太陽已完全下山，四周毫無光源，吊掛纜繩因擺盪卡住直升機起落架，機組人員貿然進行夜間海上定點操作，直升機兩度下降又迅速爬升，導致柯因撞擊海面，吊掛回機艙時已休克昏迷，頭部沒有保護鋼盔，救生背心被撕裂至腰部，全身內臟器官、腦部損傷、頸椎骨折致死。

家屬認為，根據國家運輸安全調查委員會調查報告，正副駕駛在天黑無法目視、吊掛鋼繩強烈搖晃狀況下，讓直升機二度下降、爬升，導致柯猛烈撞擊海面，救援過程判斷錯誤、有疏失；空勤總隊未明確規範日落後不得派遣該款直升機執行夜間海上救援的規定，有所過失。

家屬指出，柯身為長子，和母親親情深厚，且案發時和妻子結婚4年、育有一對3歲雙胞胎女兒，卻一夕之間天人永隔，幸福家庭景象永不復在，妻子為撐起家計，開始擔任約聘人員，微薄薪水不足以維持一般生活、照料女兒；母親、妻子和一對女兒提國家賠償，要求空勤總隊賠償2264萬餘元。

空勤總隊抗辯，空勤總隊派遣貨輪救援任務符合規定，且當時因強烈陣風、海象風浪等突發氣候因素，造成吊掛纜繩嚴重擺盪，機組人員依平日訓練方式處理，沒有過失，不能以事後結果不盡人意，就認定空勤總隊或機組人員有過失。

法院認為，根據運安會調查報告，認定吊掛柯的鋼繩在過程中擺盪、卡住起落架，機組人員在機外毫無環境光源，無法目視海面的狀況下，二度決定下降直升機高度，隨即爬升，導致柯撞擊海面最終殉職，是在不安全作為、狀況下選擇錯誤的救援方式。

再者，空勤總隊未明確訂定該款直升機夜間海上救援吊掛任務的規定，也未明文要求飛航組員在日落後應停止吊掛作業，導致機組人員日落後仍持續嘗試執行，增加任務風險；又空勤總隊航空器派遣規定，也沒有針對不適合夜間海上調查的航空器，訂定日落前最少合理作業的時間。