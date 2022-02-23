快訊

評／通姦除罪化的下一步是外遇合法化？談逐漸過時的配偶權

勒索麥當勞7060萬遭判刑 消防夫妻想「賠10萬」換和解

雲林女警初生之犢不畏虎 從警周年「雙打」通緝犯

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣台西警分局麥寮分駐所警員邱思萍，日前與學長溫捷恩執勤時，在麥寮一處產業道路查獲2名遭新竹、台中及苗栗地檢署通緝的男子，從警剛滿1年的邱事後回想，當下內心相當緊張，幸平時有學長、學姐指導，首次上陣就「雙打」，也萌生想考刑警的想法。

日前深夜有3名男子開車行經麥寮鄉雲3之1線產業道路，邱思萍、溫捷恩恰巧巡邏至此，發現荒郊野外竟有人逗留、形跡可疑，隨即上前盤查；「車子停在這邊做什麼？」「這麼晚了怎麼還不回家？」邱沈穩與男子對答，透過聊天降低其戒心，同時以警用行動電腦M-Police清查身分，一查發現有2人竟是通緝犯。

邱思萍在溫捷恩帶領下，隨即逮捕2名通緝犯到案，一次雙打的成果令同事印象深刻，台西警分局長黃念生說，邱員今年25歲，2019年通過警察特考，事實上從警才剛滿1年，時間雖然不長，不過她積極學習與執勤的工作態度，常能克服緊張心情，順利完成任務，是不可多得的人才。

因為喜歡看「烏龍派出所」動畫而對警察工作產生興趣的邱思萍說，「生活中有太多壞人，覺得警察能使用公權力制裁違法的人！」這次與服務4年的學長溫捷恩一起完成任務，彼此產生革命情感，也萌生想考刑警的念頭。

邱思萍說，學長姐都相當無私，經常傳授線上勤務各項盤查要領，幫助她快速進入狀況，屢屢完成任務，也使她對警察工作更有使命感，呼籲民眾與警察一起合作，發現可疑或不法情事應立即報案，維護社會治安。

邱思萍去年執勤時曾在路邊撿回1隻剛滿月的小貓，她將貓咪帶回分駐所，並在社群網站上發文認養，因長相甜美加上暖心之舉，一度造成網友暴動朝聖，成為熱搜關鍵字，狂讚她「人美心也美！」

雲林縣台西警分局麥寮分駐所警員邱思萍（右）、溫捷恩（左）日前在麥寮一處產業道路查獲2名通緝犯。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣台西警分局麥寮分駐所警員邱思萍（右）、溫捷恩（左）日前在麥寮一處產業道路查獲2名通緝犯。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣台西警分局麥寮分駐所警員邱思萍與學長溫捷恩執勤時查獲2名通緝犯。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣台西警分局麥寮分駐所警員邱思萍與學長溫捷恩執勤時查獲2名通緝犯。記者陳苡葳／翻攝

警察 通緝

延伸閱讀

通緝犯遭逮 泣訴染毒被趕出家門半年未回家

拜完土地公轉身就逮獲通緝犯 警方：舉頭三尺有神明

通緝犯盜用假身分拒捕 警一查「假身分也是通緝犯」

角力女教練施「擒抱」助警逮通緝犯 侯友宜頒獎表揚

相關新聞

泰山連日降雨土石鬆動 邊坡滑落一噸大石...騎士慘摔

新北市連日降雨，造成泰山區部分山區路段邊坡土石鬆動。今天上午9時許，泰林路三段（林口往泰山方向），突從邊坡掉落兩顆重約一...

消防夫妻勒索麥當勞7060萬遭判刑 想「賠10萬」換和解

新北市消防局預防科前隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，因兒子在麥當勞遊戲區嬉戲摔斷右手，花6700元治療，夫婦利用職權查詢麥當勞分...

雲林女警初生之犢不畏虎 從警周年「雙打」通緝犯

雲林縣台西警分局麥寮分駐所警員邱思萍，日前與學長溫捷恩執勤時，在麥寮一處產業道路查獲2名遭新竹、台中及苗栗地檢署通緝的男...

老伴賭氣離家徹夜未歸 警用「關鍵字」打20通電話尋獲

台中市蘇姓老翁與妻子吵架，徹夜未歸，蘇妻擔心丈夫在外發生不測，18日尋求警方協助，告知過去吵架時，丈夫都會住到附近飯店，...

詐騙手法換湯不換藥 男稱中國海上遇難騙同鄉女11萬元

桃園1名37歲越南籍裴姓女子近日遭稱越南籍的臉書好友商借11萬元，臉友表示，自己在中國遇船難受困海中央，需花錢購買船票接...

台中清水中清路面坑洞毀車輪 警設警示三角錐提醒

連日下雨，台中市清水區中清路9段路面出現坑洞，昨晚有轎車經過陷入車輪破，駕駛已報警，清水警分局員警到場查看，並加強擺放警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。