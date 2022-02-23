雲林女警初生之犢不畏虎 從警周年「雙打」通緝犯

雲林縣台西警分局麥寮分駐所警員邱思萍，日前與學長溫捷恩執勤時，在麥寮一處產業道路查獲2名遭新竹、台中及苗栗地檢署通緝的男子，從警剛滿1年的邱事後回想，當下內心相當緊張，幸平時有學長、學姐指導，首次上陣就「雙打」，也萌生想考刑警的想法。

日前深夜有3名男子開車行經麥寮鄉雲3之1線產業道路，邱思萍、溫捷恩恰巧巡邏至此，發現荒郊野外竟有人逗留、形跡可疑，隨即上前盤查；「車子停在這邊做什麼？」「這麼晚了怎麼還不回家？」邱沈穩與男子對答，透過聊天降低其戒心，同時以警用行動電腦M-Police清查身分，一查發現有2人竟是通緝犯。

邱思萍在溫捷恩帶領下，隨即逮捕2名通緝犯到案，一次雙打的成果令同事印象深刻，台西警分局長黃念生說，邱員今年25歲，2019年通過警察特考，事實上從警才剛滿1年，時間雖然不長，不過她積極學習與執勤的工作態度，常能克服緊張心情，順利完成任務，是不可多得的人才。

因為喜歡看「烏龍派出所」動畫而對警察工作產生興趣的邱思萍說，「生活中有太多壞人，覺得警察能使用公權力制裁違法的人！」這次與服務4年的學長溫捷恩一起完成任務，彼此產生革命情感，也萌生想考刑警的念頭。

邱思萍說，學長姐都相當無私，經常傳授線上勤務各項盤查要領，幫助她快速進入狀況，屢屢完成任務，也使她對警察工作更有使命感，呼籲民眾與警察一起合作，發現可疑或不法情事應立即報案，維護社會治安。