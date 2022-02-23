老伴賭氣離家徹夜未歸 警用「關鍵字」打20通電話尋獲

台中市蘇姓老翁與妻子吵架，徹夜未歸，蘇妻擔心丈夫在外發生不測，18日尋求警方協助，告知過去吵架時，丈夫都會住到附近飯店，翌日上午就會電話聯絡，此次卻音訊全無，警方根據吳女提供的「飯店」關鍵字，土法煉鋼逐一查訪飯店，打了20通電話後，確認蘇落腳在中區一家旅店，也讓夫妻破鏡重圓。

台中市第三警分局立德所警員鄭裕憲18日中午值班時，遇到吳姓婦人（68歲）帶著女兒進派出所求助，吳婦告知，同齡的蘇姓丈夫在前一天因生活上的「小事情」，與她大吵一架後，離家出走，過去蘇也曾因類似狀況離家，但其實都是住在住家附近的旅館、飯店，但隔天清晨就會打電話回家，此次丈夫直到中午都沒撥電話回家，也不知丈夫身在何處，十分擔心。

警方獲報後，認為蘇翁此次離家，可能也會選擇住在飯店或旅館，一面與吳婦調閱蘇翁離家後的監視器畫面，另一方變持續撥打吳婦北區住處的飯店、旅館電話，確認蘇翁是否入住，經撥打20通電話，並將搜尋的範圍擴大到中、西區後，確認蘇翁落腳在中區一處旅店，人平安無恙，才讓吳婦鬆了一口氣。

蘇翁被帶回派出所時，看到妻子仍是板著一張臉，仍在生悶氣，警員則在旁開導蘇，與夫妻相處要多容忍，吳婦聽到後很開心，牽起警員的手，一起與丈夫、警員合影，感謝此次警員的熱心協助，讓夫妻可以破鏡重圓。