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詐騙手法換湯不換藥 男稱中國海上遇難騙同鄉女11萬元

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園1名37歲越南籍裴姓女子近日遭稱越南籍的臉書好友商借11萬元，臉友表示，自己在中國遇船難受困海中央，需花錢購買船票接引去中國大陸，裴女相當擔心素未謀面的同鄉，因此果斷至郵局匯款，不過行員機警判斷應是詐騙案件，立即報案給警方，成功保住裴女11萬元。

裴女日前神情慌張至中壢龍岡郵局匯款11萬元，過程中不斷查看訊息，引起行員特別關切，擔心是詐騙案件，立即報警。經了解，裴女去年7月在臉書遇到暱稱Nasir Abdullahi的1名男子主動加好友，起初偶爾寒暄問暖，過程中雙方未曾見過面及通過電話，僅以訊息聯絡。

不過近日竟收到該男子傳訊息稱在大陸遇船難受困海中央，急需11萬元救助，來購買船票接引去中國大陸，裴女聽聞同鄉網友遇難，秉持救助同鄉的善念，因此看到訊息後便急忙趕至郵局匯款。

警方耐心地向裴女解釋此為詐騙手法，告知素未謀面卻借款11萬給陌生人風險太高，再加上郵局行員查證該受款戶頭為警示帳戶後，裴女低頭沉思才驚覺遭詐欺。裴女說，自己已嫁來台灣10多年，遇到同故鄉的網友遇到危難，才會對其深信不疑，誰知竟落入詐騙集團的陷阱，感謝員警及行員保住辛苦工作所存的積蓄。

裴女對於同鄉遇難深信不疑，透過警方解釋才成功勸醒。記者翁唯真／翻攝
裴女對於同鄉遇難深信不疑，透過警方解釋才成功勸醒。記者翁唯真／翻攝
桃園1名37歲越南籍裴姓女子近日遭稱越南籍的臉書好友商借11萬元。記者翁唯真／翻攝
桃園1名37歲越南籍裴姓女子近日遭稱越南籍的臉書好友商借11萬元。記者翁唯真／翻攝

詐騙集團

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