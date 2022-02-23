詐騙手法換湯不換藥 男稱中國海上遇難騙同鄉女11萬元

桃園1名37歲越南籍裴姓女子近日遭稱越南籍的臉書好友商借11萬元，臉友表示，自己在中國遇船難受困海中央，需花錢購買船票接引去中國大陸，裴女相當擔心素未謀面的同鄉，因此果斷至郵局匯款，不過行員機警判斷應是詐騙案件，立即報案給警方，成功保住裴女11萬元。

裴女日前神情慌張至中壢龍岡郵局匯款11萬元，過程中不斷查看訊息，引起行員特別關切，擔心是詐騙案件，立即報警。經了解，裴女去年7月在臉書遇到暱稱Nasir Abdullahi的1名男子主動加好友，起初偶爾寒暄問暖，過程中雙方未曾見過面及通過電話，僅以訊息聯絡。

不過近日竟收到該男子傳訊息稱在大陸遇船難受困海中央，急需11萬元救助，來購買船票接引去中國大陸，裴女聽聞同鄉網友遇難，秉持救助同鄉的善念，因此看到訊息後便急忙趕至郵局匯款。