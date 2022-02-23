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台中清水中清路面坑洞毀車輪 警設警示三角錐提醒

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

連日下雨，台中市清水區中清路9段路面出現坑洞，昨晚有轎車經過陷入車輪破，駕駛已報警，清水警分局員警到場查看，並加強擺放警示三角椎，提醒用路人駕駛行經該路段要注意。

一名駕駛上臉書說，他昨晚開車經過清水區中清路9段往台中港方向，在快車道上突然車身一震，緩慢開到路旁查看，發現路面有大坑洞，他的車輪破，已報警並製作筆錄，許多網友說，可能天雨造成坑洞，應可向主管單位求償。

清水分局表示，今天再到現場查看，路面坑洞大且已被水填滿，用路人可能不知情又車輪陷入，已立即擺設警示三角錐，維護用路人安全，並通知相關單位到場處理。

疑因連續下雨，台中市清水區中清路的路面出現坑洞，已有車輛經過車輪破，警方今天加強警示安全維護。圖／警方提供
疑因連續下雨，台中市清水區中清路的路面出現坑洞，已有車輛經過車輪破，警方今天加強警示安全維護。圖／警方提供
疑因連續下雨，台中市清水區中清路的路面出現坑洞，已有車輛經過車輪破，警方今天加強警示安全維護。圖／警方提供
疑因連續下雨，台中市清水區中清路的路面出現坑洞，已有車輛經過車輪破，警方今天加強警示安全維護。圖／警方提供

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