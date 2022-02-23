台中清水中清路面坑洞毀車輪 警設警示三角錐提醒

連日下雨，台中市清水區中清路9段路面出現坑洞，昨晚有轎車經過陷入車輪破，駕駛已報警，清水警分局員警到場查看，並加強擺放警示三角椎，提醒用路人駕駛行經該路段要注意。

一名駕駛上臉書說，他昨晚開車經過清水區中清路9段往台中港方向，在快車道上突然車身一震，緩慢開到路旁查看，發現路面有大坑洞，他的車輪破，已報警並製作筆錄，許多網友說，可能天雨造成坑洞，應可向主管單位求償。