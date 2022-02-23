聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中清水中清路面坑洞毀車輪 警設警示三角錐提醒
連日下雨，台中市清水區中清路9段路面出現坑洞，昨晚有轎車經過陷入車輪破，駕駛已報警，清水警分局員警到場查看，並加強擺放警示三角椎，提醒用路人駕駛行經該路段要注意。
一名駕駛上臉書說，他昨晚開車經過清水區中清路9段往台中港方向，在快車道上突然車身一震，緩慢開到路旁查看，發現路面有大坑洞，他的車輪破，已報警並製作筆錄，許多網友說，可能天雨造成坑洞，應可向主管單位求償。
清水分局表示，今天再到現場查看，路面坑洞大且已被水填滿，用路人可能不知情又車輪陷入，已立即擺設警示三角錐，維護用路人安全，並通知相關單位到場處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言