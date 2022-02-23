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評／通姦除罪化的下一步是外遇合法化？談逐漸過時的配偶權

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媽媽加班忘記請阿嬤接 桃園童放學走回家迷路警幫忙

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市觀音區7歲女童昨天下午放學後等不到媽媽接，沒跟老師說就獨自走回家，沒想到迷路，警方接獲報案後前往關心，拼湊女童提供不完整地址來回找，總算把女童送到家，阿嬤開門看見警察送孫回來嚇一跳，以為發生什麼事。

大園警方表示，女童昨天下午放學後在校門口等了一個小時，遲遲等不到媽媽接，第一次自己走回家卻在半路上迷路，著急的女童求助附近民眾，希望有人陪她走回家，但女又不出家地址，民眾只好打電話連絡警方到場幫忙。

新坡派出所警員王品翔、蘇賢稼獲報後前往，女童只記得家的路名說不出巷弄，員警於是載她在該路段來回找，女童最後認出要在一條巷子左轉，進巷子以後總算找到家，敲門後阿嬤見孫女被員警送回來一臉驚疑，連絡媳婦後，媳婦才說因為臨時加班，一時疏忽忘了請阿嬤去接孫放學。

警員帶女童回家的時候，阿嬤開門一臉驚疑。記者鄭國樑／翻攝
警員帶女童回家的時候，阿嬤開門一臉驚疑。記者鄭國樑／翻攝

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