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中年女會計遇疫情打零工 腳傷來亂停工無收入求警助

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第一警分局警員林志營過去因時常協助弱勢，轉介申請急難救助，屢獲媒體報導，呂姓女子知道他助人為樂，上周五到分局求助，告知曾任會計的她因公司裁員，只能打零工維生，去年底跌倒受傷沒法工作，經濟陷困境。林獲報後，轉介區公所等相關單位申請補助，希望助呂女度過難關。

據查，呂姓女子（53歲）過去曾任會計，但近來公司受到疫情影響，沒了工作，只能靠打臨工維生，因為單身，所以也沒有其他的經濟支助，不過去年底時，工作不慎跌倒，導致右腳受傷，就醫後發現要治療、休養一個月，不宜從事勞動工作，呂女頓失收入來源，只好在18日時，跑到第一警分局求助。

台中市第一警分局警備隊警員林志營獲報後，轉介中區公所申請馬上關懷，另向神岡區通天宮許永欣主委、台中市友愛、善願、張榮發基金會等慈善團體申請補助，希望能助呂女暫度眼前難關，腿疾早日治癒，恢復正常生活

第一警分局表示，警員林志營平日默默行善，並持續把民眾大小事，當成警察重要事，林員平日執行各項勤務時，除了維護社會治安外，也會主動發掘轄區需要協助困苦民眾，也提醒市民，若生活突陷困境，可求助社會局相關單位或請求警方轉介，幫助民眾度過人生難關。

台中市呂姓女子因腳傷丟了臨時工的工作，18日向第一警分局警員林志營（右）求助，林轉介相關單位申請急難救助。圖／第一警分局提供
台中市呂姓女子因腳傷丟了臨時工的工作，18日向第一警分局警員林志營（右）求助，林轉介相關單位申請急難救助。圖／第一警分局提供

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