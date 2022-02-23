中年女會計遇疫情打零工 腳傷來亂停工無收入求警助

台中市第一警分局警員林志營過去因時常協助弱勢，轉介申請急難救助，屢獲媒體報導，呂姓女子知道他助人為樂，上周五到分局求助，告知曾任會計的她因公司裁員，只能打零工維生，去年底跌倒受傷沒法工作，經濟陷困境。林獲報後，轉介區公所等相關單位申請補助，希望助呂女度過難關。

據查，呂姓女子（53歲）過去曾任會計，但近來公司受到疫情影響，沒了工作，只能靠打臨工維生，因為單身，所以也沒有其他的經濟支助，不過去年底時，工作不慎跌倒，導致右腳受傷，就醫後發現要治療、休養一個月，不宜從事勞動工作，呂女頓失收入來源，只好在18日時，跑到第一警分局求助。

台中市第一警分局警備隊警員林志營獲報後，轉介中區公所申請馬上關懷，另向神岡區通天宮許永欣主委、台中市友愛、善願、張榮發基金會等慈善團體申請補助，希望能助呂女暫度眼前難關，腿疾早日治癒，恢復正常生活