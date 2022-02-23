9旬榮民送湯圓到派出所 警回禮謝：一個動作對警鼓勵

獨居的9旬金姓榮民每逢佳節，常帶食物到台中市清水警分局清泉派出所感謝員警，他將員警當成自己家人，清水分局長游永中受感動，昨天帶紅包和被單探訪金伯伯回謝，游永中說看到金伯伯環境艱苦卻樂天知命，常鼓勵警察，只要一句話或一個動作，就是對警察最大的鼓勵。

元宵節當天，清水警分局清泉派出所轄內9旬榮民金伯伯，親自帶湯圓到派出所，祝福為轄區治、交安辛苦執勤的員警平安團圓，為達謝他，副所長陳銘政當天煎蘿蔔糕與金伯伯品嚐，現場充滿濃濃的元宵節歡樂氣氛。

近日氣溫驟降，清水警分局長游永中為達謝金伯伯，昨天準備紅包、被單及水果禮盒到金伯伯住處，感謝對方將員警像對待自己孩子一樣的用心及照顧，要讓獨居的金伯伯知道他並不孤單，一群轄區派出所的親友會時常前往探望，也歡迎金伯伯像回家一樣常到派出所坐坐，看看這群孩子。

9旬金伯伯表示，他18歲就離開家人，獨自來到台灣直到退伍，居住沙鹿區，常常看到警方年節假日辛苦巡邏執勤，保護百姓維持治安，5年前開始每年元宵節、端午節及中秋節都會親自帶湯圓、粽子及月餅等到清泉派出所慰勞員警的辛勞。