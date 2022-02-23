消防夫妻勒索麥當勞7060萬遭判刑 想「賠10萬」換和解

新北市消防局預防科前隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，因兒子在麥當勞遊戲區嬉戲摔斷右手，花6700元治療，夫婦利用職權查詢麥當勞分店安檢紀錄，勒索7060萬元，一審被依恐嚇取財未遂罪各判刑1年2月。台灣高等法院2個月前開庭後至昨日續行準備程序，法官詫異夫妻未向麥當勞致歉，蔡竟回「一直在等待對方」，再表示「3萬醫藥費不拿，賠10萬元」。

法官驚訝隔了2個月再開庭，蔡一郎沒有向麥當勞做出任何表示，說「主動權在你們」，並分析麥當勞也無法接受一審未依貪汙治罪條例來判刑。蔡則說「一直在等待對方」，並表示「主動聯絡有風險」；麥當勞的委任律師質疑對方完全不聯絡，且接受媒體採訪時的聲音和在法庭上完全不同，而且什麼叫「被害人沒善意」？

麥當勞律師表示，如果今天是其他刑案，一般民眾能接受加害人批評「被害人沒善意」的說法嗎？

蔡一郎說，不知道麥當勞對案件的立場、調解的數額，並非沒有誠意。蔡的律師接著說，麥當勞當初允諾的3萬醫藥費不拿了，然後「賠10萬元這樣子」，並說以蔡家的經濟條件，「10萬元很多了」。蔡聲稱被羅織陷阱，他還有家庭要養，他沒有藉勢藉端也沒有恐嚇。

蔡一郎、黃櫻惠2017年3月30日晚上帶著5歲大的兒子到麥當勞土城裕民分店的遊戲區，兒子從溜滑梯末端出口攀爬左側護擋時不慎摔傷，右手遠端肱骨骨折。

檢方起訴指出，蔡向麥當勞主管表明身分，並利用職務上可使用「消防安全管理系統」的機會，列出麥當勞裕民店和各分店違反消防、建管、都市計畫規定的資料，附於賠償申請函中交給麥當勞，索賠7060萬元。

蔡一郎在「賠償申請函」記載「本人以為該分店（指裕民店）等違規情事係屬個案，但後來發現貴公司其他多家分店也有前述違規情形，僅新北地區60餘家分店就有20多家（佔1/3 以上）有前述事項，全省數百家分店，實在不敢想像後續情形…，應會引發成後續重大社會關注案件…」蔡拒絕麥當勞賠償醫療費用和改善遊戲區缺失的條件，揚言若不答應，將對外公布或檢舉。之後麥當勞就接獲桃園、台北、新北、屏東、花蓮、台東等縣市政府「檢舉麥當勞設施違反消防、建管」的函文並受到行政稽查。

蔡一郎稱後來表示，麥當勞若在2017年6月底前賠償，金額可降為6000萬元，其中500萬元可用餐券支付。麥當勞經營階層和負責處理的資深法務畏懼，向調查局桃園市調查處告發，蔡姓夫妻沒能得逞。

蔡姓夫妻有4個小孩，長女讀小學五年級，么女8個月大，受傷的是讀小四的兒子。夫妻案發後停職，前年離職，並從事消防公司的工作。高院去年12月14日開庭時，蔡聲稱因此事得罪了和麥當勞關係好的「副局長」，決定離開公職，並表示「孩子在父母心中無價」，他才提出這個金額。蔡還說這數千萬對麥當勞來說「金額不會很大、九牛一毛」，也稱「達不到威嚇」。