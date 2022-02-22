嘉市民生南路汽修廠大火 老闆逃出嗆傷褲子燒破

嘉義市民生南路、永安街的1間汽車保養廠晚間9點半失火，場內疑堆滿機油迅速燃燒，鐵皮屋廠房陷入火海，當時已拉下鐵門休息，55歲侯姓老闆疑已在屋外又跑進去，禁不起火勢趕緊逃出，受到嗆傷，身上衣服也燒破，幸好無大礙，嘉市消防局派6個分隊搶救，約20分鐘控制火勢，無其他人員傷亡。

據了解，55歲侯姓老闆起初疑已先跑出廠房，疑又進入後，再次逃出，褲子部分被燒破，身上皮膚紅腫，消防人員立即噴水降溫，他說，當時「在弄油箱」，隨後先被送醫治療。

鄰居指出，修車廠經營20幾年，晚間已休息拉下鐵門，卻突然聽到「砰」爆炸聲，隨即拿滅火器往窗戶裡面噴，毫無辦法止住強烈火勢，幸好看到老闆自行跑出來。