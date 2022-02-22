影／民雄工業區鐵工廠大火 員工慌帶行李逃離
嘉義縣民雄工業區內鈺昌金屬工廠金屬工廠今天下午3時許發生火警，廠房內3樓傳出陣陣濃煙直竄天際，就連遠在5公里外住戶都能清楚目擊，嘉義縣消防局出動警義消共35人布水線灌救，目前已知無人受困，但火勢仍持續蔓延。
嘉義縣消防局今天下午3點35分獲報，指民雄工業區內有處3層樓鐵皮工廠起火，燃燒面積約870平方公尺，火光伴隨陣陣濃煙嚇壞附近居民。據消防隊員表示，起火點位於工廠三樓，現場多易燃物品，且目前無雨風勢漸增，都增加滅火難度，火勢已延燒至4樓。
縣消指揮中心出動民雄、雙福等7分隊，近40名警義消灑水灌救，下午5點多用高壓水柱朝起火點噴射；鐵公司也緊急疏散內部員工，多名外籍勞工騎著電動車，帶著行李駛出門外，為避免影響救災，鄰近工廠也閉門提前下班，或借用場地供消防局成立指揮所。
事發中山路兩側也暫封閉，由民雄分局員警協助指揮交通，呼籲民眾行經繞道，至於事發原因仍待鑑識科釐清。
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