影／新北國中生街頭施暴 木凳狠砸同學頭破血流腦震盪

新北市三重區前天發生國中生圍毆同學，手段極兇殘，其中1人被用木凳砸頭，打到頭破血流腦震盪，送醫縫合6針。今天家長提告傷害、恐嚇，警方依法受理將函送少年法庭審理。

據了解，全案5人都是同一所國中的9年級男學生，某甲因為之前與對方發生口角，又有金錢糾紛，前天凌晨3時50分被約到三重區三和路四段與仁美街口藉口要還錢，結果乙方一共來了3人準備教訓他。

甲學生的好朋友知道他去赴約，擔心被欺負，連續撥打電話卻都沒人接，便直接趕到現場，協商過程中，乙方3人突然衝上前要打甲學生，甲的好友挺身維護，反而被打得最慘，乙方其中1人隨手抓起路旁店家門口的實木圓凳連續猛砸頭部，見他血流滿面才鬆手，逃之夭夭。

傷勢最重的孩子忍痛回家，不敢驚動父母，直到清晨7時許頭暈想吐，才請母親送他到醫院急診，結果發現頭頂2處嚴重撕裂傷皮開肉綻，總共縫合6針，且有腦震盪。

隔天被害學生家長向派出所報案，警方今天分別通知雙方家長製作調查筆錄。被害學生母親說，看過監視器更覺得心疼，對方也只是孩子，施暴卻狠毒往死裡打，且對方事後還找人恐嚇她的兒子要脅必須道歉，為此怒告傷害、恐嚇。