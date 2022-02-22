聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／新北國中生街頭施暴 木凳狠砸同學頭破血流腦震盪
新北市三重區前天發生國中生圍毆同學，手段極兇殘，其中1人被用木凳砸頭，打到頭破血流腦震盪，送醫縫合6針。今天家長提告傷害、恐嚇，警方依法受理將函送少年法庭審理。
據了解，全案5人都是同一所國中的9年級男學生，某甲因為之前與對方發生口角，又有金錢糾紛，前天凌晨3時50分被約到三重區三和路四段與仁美街口藉口要還錢，結果乙方一共來了3人準備教訓他。
甲學生的好朋友知道他去赴約，擔心被欺負，連續撥打電話卻都沒人接，便直接趕到現場，協商過程中，乙方3人突然衝上前要打甲學生，甲的好友挺身維護，反而被打得最慘，乙方其中1人隨手抓起路旁店家門口的實木圓凳連續猛砸頭部，見他血流滿面才鬆手，逃之夭夭。
傷勢最重的孩子忍痛回家，不敢驚動父母，直到清晨7時許頭暈想吐，才請母親送他到醫院急診，結果發現頭頂2處嚴重撕裂傷皮開肉綻，總共縫合6針，且有腦震盪。
隔天被害學生家長向派出所報案，警方今天分別通知雙方家長製作調查筆錄。被害學生母親說，看過監視器更覺得心疼，對方也只是孩子，施暴卻狠毒往死裡打，且對方事後還找人恐嚇她的兒子要脅必須道歉，為此怒告傷害、恐嚇。
警方表示，案件調查後將依少年事件法、以及刑法妨害秩序、傷害、恐嚇罪嫌，函送新北地院少年法庭審理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言