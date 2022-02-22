天意、大意？桃園男車爆胎 巡警上前關切聞酒氣逮正著

桃園市觀音區35歲林姓男子今晨出門買宵夜，車輛半路突然爆胎停在路中間，巡邏員警見狀上前關心，卻發現林男滿身酒氣，酒測值0.33毫克，當場依公共危險罪嫌將林男帶回派出所，另由分局移送桃園地檢署。

大園警方表示，林男凌晨在家喝酒後出門買宵夜，開車行經觀音區濱海公路廣興段時，車輪突然爆胎，卡在路中動彈不得，由於正值凌晨夜深，一時之間也不知該如何是好，只能站在車旁打電話求助。觀音分駐所副所長翁正榮、警員陳俞任、江謝廷宇巡邏時見狀上前關心，沒想到一靠近林男，就發現他身上散發著濃厚的酒味且滿臉通紅，林男坦承在家喝了5瓶啤酒，警方酒測後確認超標，林雖然求饒但員警愛莫能助不手軟，當場依公共危險罪嫌法辦。

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