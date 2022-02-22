暖警默助拋錨女駕駛脫困 警所收感謝卡
台南市永康警分局有警員春節期間執勤時，發現路上有車子拋錨，除下車幫忙推車，還載女駕駛至附近汽車百貨行購買電池安裝後脫困，警員默默完成任務，經女駕駛昨寄來感謝卡片才傳開，貼心服務傳為美談。
永康分局鹽行派出所昨（21）日下午接獲郵寄，包裹上註明要給大年初四駕駛特定巡邏車的員警，正苦於不知收信人是給何人，遂由所長侯俊誠親自打電話給寄物品的周姓民眾才釐清。
原來，當天下午1點許，鹽行所警員陳佑裕執勤時發現永康區中正北路有轎車停於路中，女駕駛臉色徬徨無助，陳主動上前關心。
周小姐表示，正要趕回老家團聚，卻遇到車子途中拋錨無店修理，陳佑裕眼看車流龐大，立即協助周員將車輛推至路旁，並查看車輛疑電瓶蓄電不足，遂至附近加油站借取電霸供應電瓶發動車輛無效。
陳靈機一動以巡邏車載周員至汽車百貨購買電瓶，協助安裝後周順利發動車子安全返家團圓。
周女表示，感謝熱心警員協助脫困，因不知道陳佑裕身分，寄上卡片至派出所表達由衷的感謝。而事後周女寄送物品感謝陳員的鼎力幫忙，但卻不知員警資料而所幸寄送到派出所！
鹽行所長所長侯俊誠說，經詢問周女比對勤務時間點才查出，陳佑裕平日服勤認真，默默完成為民服務，真的是同仁表率。
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