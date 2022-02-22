快訊

「不會去選高雄市長」 高金素梅：會信守對族人同胞的承諾

力積電股價跌完了沒？法人這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

主人貼心抱懷中 馬爾濟斯遭4犬圍攻「拽下咬死」

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄吳姓男子去年5月9日清晨騎車牽著4隻狗，經過三多一路151巷時，其中一隻狗竟然撲向陳姓女子飼養的馬爾濟斯犬「樂樂」，「樂樂」被從陳女懷中拽下後，不敵4隻狗圍攻，急救後傷重不治；陳女飼養「樂樂」多年，對吳男求償約14.9萬元，高雄地院簡易庭審理後，扣除吳男已賠償的3萬元，判吳應再給付7萬9千元給陳女。

判決指出，陳女2016年起飼養白色的馬爾濟斯犬「樂樂」，陳女對樂樂呵護有加，去年5月9日清晨6時許，「樂樂」趁陳女不注意從家中脫逃，陳女發現後到住家附近巷弄找回樂樂，貼心的將「樂樂」抱在懷中返家。

沒料陳女抱著「樂樂」經過苓雅區三多一路151巷時，卻遭吳男飼養的寵物犬攻擊，其中1隻狗趁機拽下在陳女懷中的「樂樂」，之後與其他同夥一擁而上，嬌小「樂樂」1狗不敵4犬，遭攻擊後身負重傷，送往醫院急救後仍傷重不治。

陳女不滿吳男牽狗未將牽繩拉緊，為了把「樂樂」就回，光醫藥費就花了5萬7050多元，加上喪葬費1500元、診斷證明書費用1000 元、精神慰撫金12萬元等，扣除吳已賠償的3萬元，要求吳應該再賠償約14.9萬元給她。吳男則反駁是陳女沒管好愛犬，讓「樂樂」跑到街上，她自己也應該負責。

高雄地院簡易庭審理時，法官勘驗附近監視器畫面，陳女將「樂樂」帶回家裡時，是將愛犬整隻抱在懷中，而不是放任「樂樂」獨自漫步，是吳男飼養的寵物犬，突然攻擊「樂樂」，還從陳女懷中將「樂樂」拽離，認定陳女並無過失。

法官根據陳女與「樂樂」相處的照片，認為人、狗間已具有情感上的親密關係，精神慰撫金以5萬元較為適當，審酌吳男已賠償陳女3萬元，判吳男應再给付精神慰撫金、「樂樂」就醫費用等合計7.9萬元給陳女。

陳姓女子養的馬爾濟斯犬，不敵4犬圍攻遭咬死，法官判飼主應賠償陳女7.9萬元。示意圖與本案無關。本報資料照片
陳姓女子養的馬爾濟斯犬，不敵4犬圍攻遭咬死，法官判飼主應賠償陳女7.9萬元。示意圖與本案無關。本報資料照片

寵物 監視器

延伸閱讀

拓展歐洲市場 高雄蜜棗將上架法國超市通路

台中港一名引水人接引貨輪不慎落海 急救不治

濱海公路騎士疑過彎跨越雙黃線 撞上對向貨車傷重不治

主人逛街突鬆開手 博美急回頭叼牽繩露燦笑：麻麻你要牽好我

相關新聞

影／疑雨天視線不良 國道清水路段3車連環撞一死一傷

天雨視線不佳，國道三號台中清水段今天發生車禍，一輛轎車擦撞前車後，再擦撞外線車道的曳引車，最後彈回內線車道撞上分隔島護欄...

3移工闖奇萊山遇寒流 1人疑凍死 警消救援中

南投縣仁愛鄉奇萊山南峰一帶傳山難意外，3名越南籍男性移工日前相偕入山，未料寒流襲台，其中1人疑不敵低溫凍死，友人急忙通報...

男子闖入宜蘭市校舍路平交道被撞死 目前只能單線通行

台鐵宜蘭市校舍路平交道今晚發生一名男子闖入鐵軌意外，遭通過的自強號列車撞擊死亡，目前二結站至宜蘭站之間的列車只能單線雙向...

學生找助理教授討論課業 驚見他倒臥研究室身亡

台灣大學一名張姓助理教授（50歲）19日傍晚驚傳在研究室自縊，不巧的是，當天傍晚有學生要與張討論課業，因為研究室大門深鎖...

主人貼心抱懷中 馬爾濟斯遭4犬圍攻「拽下咬死」

高雄吳姓男子去年5月9日清晨騎車牽著4隻狗，經過三多一路151巷時，其中一隻狗竟然撲向陳姓女子飼養的馬爾濟斯犬「樂樂」，...

影／刑泰釗參觀更生人砂畫 讚嘆創作栩栩如生

台灣高檢署檢察長邢泰釗今天下午到台東地檢署，參觀更生人朱國富砂畫展覽，訝異砂子能創作這麼精美作品。朱國富表示，當年在技訓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。