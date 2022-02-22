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主人貼心抱懷中 馬爾濟斯遭4犬圍攻「拽下咬死」
高雄吳姓男子去年5月9日清晨騎車牽著4隻狗，經過三多一路151巷時，其中一隻狗竟然撲向陳姓女子飼養的馬爾濟斯犬「樂樂」，「樂樂」被從陳女懷中拽下後，不敵4隻狗圍攻，急救後傷重不治；陳女飼養「樂樂」多年，對吳男求償約14.9萬元，高雄地院簡易庭審理後，扣除吳男已賠償的3萬元，判吳應再給付7萬9千元給陳女。
判決指出，陳女2016年起飼養白色的馬爾濟斯犬「樂樂」，陳女對樂樂呵護有加，去年5月9日清晨6時許，「樂樂」趁陳女不注意從家中脫逃，陳女發現後到住家附近巷弄找回樂樂，貼心的將「樂樂」抱在懷中返家。
沒料陳女抱著「樂樂」經過苓雅區三多一路151巷時，卻遭吳男飼養的寵物犬攻擊，其中1隻狗趁機拽下在陳女懷中的「樂樂」，之後與其他同夥一擁而上，嬌小「樂樂」1狗不敵4犬，遭攻擊後身負重傷，送往醫院急救後仍傷重不治。
陳女不滿吳男牽狗未將牽繩拉緊，為了把「樂樂」就回，光醫藥費就花了5萬7050多元，加上喪葬費1500元、診斷證明書費用1000 元、精神慰撫金12萬元等，扣除吳已賠償的3萬元，要求吳應該再賠償約14.9萬元給她。吳男則反駁是陳女沒管好愛犬，讓「樂樂」跑到街上，她自己也應該負責。
高雄地院簡易庭審理時，法官勘驗附近監視器畫面，陳女將「樂樂」帶回家裡時，是將愛犬整隻抱在懷中，而不是放任「樂樂」獨自漫步，是吳男飼養的寵物犬，突然攻擊「樂樂」，還從陳女懷中將「樂樂」拽離，認定陳女並無過失。
法官根據陳女與「樂樂」相處的照片，認為人、狗間已具有情感上的親密關係，精神慰撫金以5萬元較為適當，審酌吳男已賠償陳女3萬元，判吳男應再给付精神慰撫金、「樂樂」就醫費用等合計7.9萬元給陳女。
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