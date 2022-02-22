聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／疑雨天視線不良 國道清水路段3車連環撞一死一傷
天雨視線不佳，國道三號台中清水段今天發生車禍，一輛轎車擦撞前車後，再擦撞外線車道的曳引車，最後彈回內線車道撞上分隔島護欄，車內一死一傷，肇事原由由國道警方調查中。
國道警察第七大隊大甲分隊調查，今天11點30分，國道三號南向171.3公里(清水路段)，內線車道由45歲鄭姓男子開駕駛轎車，載42歲莊姓女子，疑不明原因致擦撞行駛於中線車道的54歲陳姓男子駕駛的轎車後，第一輛車再擦撞外線車道，45歲張姓男子駕駛的曳引車左後車尾，鄭男的車彈回內線車道擦撞護欄後停止，車頭嚴重毀損，鄭男擦挫傷，莊女送醫急救不治。
國道警方調派巡邏車前往處理，另派緩撞車到事故現場後方警戒疏導車流，經檢測3名駕駛酒測值均為零，鄭姓駕駛擦挫傷、意識清醒，莊姓女乘客傷勢較重，急救不治，事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清。
國道第七公路警察大隊呼籲駕駛，雨天能見度較低，影響行車視距甚鉅，應減速慢行並盡量避免變換車道，同時要保持更大的行車安全距離，因為在路面溼滑的情況下，煞車距離會拉長，也須留意其他車輛濺起的水花，以免被遮擋視線措手不及。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言