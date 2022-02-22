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3移工闖奇萊山遇寒流 1人疑凍死 警消救援中

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣仁愛鄉奇萊山南峰一帶傳山難意外，3名越南籍男性移工日前相偕入山，未料寒流襲台，其中1人疑不敵低溫凍死，友人急忙通報死者女友，要她求援，當地警消及林務人員已組隊入山搜救，至於3人上山是否為盜採林木仍待釐清。

南投縣消防局指出，昨天下午5時許，一名越南籍女子到仁愛消防分隊報案，指稱其男友與2名同鄉在當地山區，但男友疑因受傷失溫死亡，有人急忙聯絡她，要她幫忙報案，而經通訊定位，位置約在奇萊山南峰再往西北方的稜線下切處。

仁愛消防分隊、仁愛警分局及林務局人員今雖組成5人救援隊入山搜救，但據了解，目前山區天候不佳，降雨又低溫，而報案女子不了解3人上山路線，也不透露上山目的，並稱山上太冷，2名同鄉已離開要自行下山，導致搜索難度增加。

搜救人員私下透露，3名移工很可能是為了盜伐林木上山，通常不會循正常登山路線從屯原登山口入山，從都達村或合作村靜觀部落進入的可能性大，但相關路徑仍待確認，而最近山上又濕又冷，另2人要自行下山也存有失溫風險。

消防局則表示，近期山區低溫僅約5度，海拔3000公尺以上高山僅1至2度，甚至接近冰點，考量另2人安全，搜救隊將一併搜索，但也呼籲他們若安全下山，希望他們能主動聯繫消防隊，並由其帶路救援，以縮短接觸傷亡者的時間。

至於3名越南籍男子身分因報案女子不肯吐露，是否為逃逸移工、上山為了盜採珍貴林木，以及是否因低溫猝死等，有待警方進一步調查釐清。

南投仁愛奇萊南峰一帶傳有移工山難死亡，當地警消及林務人員已組隊入山搜救。圖／仁愛警分局提供
南投仁愛奇萊南峰一帶傳有移工山難死亡，當地警消及林務人員已組隊入山搜救。圖／仁愛警分局提供
南投仁愛奇萊南峰一帶傳有移工山難死亡，當地警消及林務人員已組隊入山搜救。圖／仁愛警分局提供
南投仁愛奇萊南峰一帶傳有移工山難死亡，當地警消及林務人員已組隊入山搜救。圖／仁愛警分局提供

低溫 越南 移工

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