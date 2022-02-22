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搶救溺水者新利器 台南消防人員操演遙控救生圈

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市消防人員今天在海邊操演遙控救生圈，這項設備是葡萄牙公司推出創新產品，具備無線遙控操作功能可以讓救援人員在岸邊以無線遙控方式操作後，搶救溺水者，最短時間內取得浮力支持，還可由消防人員遙控帶回至岸邊。

安平區觀夕平台海域，去年9月24日上午11點40分，男子留遺書表示想自殺，第六大隊接獲通報後，馬上出動前往救援，安平分隊攜帶遙控救生圈出勤。

消防人員到達後，發現溺者在海面上漂浮，下水並攜帶魚雷浮標，其他消防人員在岸上無線遙控操作遙控救生圈，在距岸邊約100公尺處與該待援民眾接觸，由遙控救生圈提供正浮力給民眾安撫情緒後，請他抓牢遙控救生圈後，岸上人員遙控帶回，救援人員在一旁警戒，及時救回。

消防局第六大隊大隊長邱淵明說，消防局在未採購「遙控救生圈」前救援方式，採取救援人員及動力橡皮艇同時下水。如遇海象較差時的救援，可能只剩以動力橡皮艇出動方式救援，或等待海巡艇支援。

邱淵明表示，消防局購買遙控救生圈後，第一批救援人員到達後，同時以遙控救生圈和救援人員下水救援及建立正浮力，再輔以動力橡皮艇前往接應帶回岸上，如遇海象較差情況，可以遙控救生圈取代救援人力，先行將遙控救生圈操作至待救人員身旁，將機器操作回岸邊。

消防局長李明峯說，搶救工作分秒必爭，消防人員在搶時間時，更要注意本身安全，遙控救生圈在救溺案件運用，還可滿足消防人員的2大需求，遙控救生圈是救生利器。

遙控救生圈是消防人員搶救溺水者的最新利器。記者黃宣翰／翻攝
遙控救生圈是消防人員搶救溺水者的最新利器。記者黃宣翰／翻攝
台南市消防人員在海邊操演遙控救生圈，具備無線遙控操作功能，可以讓救援人員在岸邊以無線遙控方式操作後，協助溺水者遙控帶回至岸邊。記者黃宣翰／翻攝
台南市消防人員在海邊操演遙控救生圈，具備無線遙控操作功能，可以讓救援人員在岸邊以無線遙控方式操作後，協助溺水者遙控帶回至岸邊。記者黃宣翰／翻攝

台南 溺水

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