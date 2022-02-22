影／砰！基隆垃圾車疑闖紅燈 撞上對向路口左轉客運

基隆市蔡姓男子今午駕駛民間垃圾車沿暖暖區水源路行駛，在萬瑞快速道路下方的水源路和源遠路口，疑闖紅燈撞上對向綠燈左轉，由吳姓司機駕駛的基隆客運，造成兩車車身受損，所幸兩名駕駛和客運上10多名旅客都無大礙。事故原因由警方調查。

基隆警三分局八堵分駐所今天中午12點多接獲報案，暖暖交流道發生民間垃圾車與基隆客運相撞車禍。員警到場，發現垃圾車右前車身受損，基隆客運前擋風玻璃破裂、右側車身受損，所幸沒有人受傷。蔡男和吳男接受酒測，數值均為○，非酒後駕車。