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影／砰！基隆垃圾車疑闖紅燈 撞上對向路口左轉客運

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市蔡姓男子今午駕駛民間垃圾車沿暖暖區水源路行駛，在萬瑞快速道路下方的水源路和源遠路口，疑闖紅燈撞上對向綠燈左轉，由吳姓司機駕駛的基隆客運，造成兩車車身受損，所幸兩名駕駛和客運上10多名旅客都無大礙。事故原因由警方調查。

基隆警三分局八堵分駐所今天中午12點多接獲報案，暖暖交流道發生民間垃圾車與基隆客運相撞車禍。員警到場，發現垃圾車右前車身受損，基隆客運前擋風玻璃破裂、右側車身受損，所幸沒有人受傷。蔡男和吳男接受酒測，數值均為○，非酒後駕車。

據了解，蔡男駕駛垃圾車沿水源路往八堵方向行駛，行經源遠路口疑闖紅燈，在未減速的情況下，撞擊前方由對向左轉的基隆客運。車禍發生後，垃圾車及公車的擋風玻璃都破裂，員警在場管制、疏導交通，排除事故車輛後恢復正常通行。

基隆市蔡男今午駕駛民間垃圾車在水源路、源遠路口疑闖紅燈，撞上對向綠燈左轉的基隆客運，造成兩車受損，所幸兩名駕駛和客運上10多名旅客無大礙。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市蔡男今午駕駛民間垃圾車在水源路、源遠路口疑闖紅燈，撞上對向綠燈左轉的基隆客運，造成兩車受損，所幸兩名駕駛和客運上10多名旅客無大礙。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市蔡男今午駕駛民間垃圾車在水源路、源遠路口疑闖紅燈，撞上對向綠燈左轉的基隆客運，造成兩車受損，所幸兩名駕駛和客運上10多名旅客無大礙。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市蔡男今午駕駛民間垃圾車在水源路、源遠路口疑闖紅燈，撞上對向綠燈左轉的基隆客運，造成兩車受損，所幸兩名駕駛和客運上10多名旅客無大礙。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市蔡男今午駕駛民間垃圾車在水源路、源遠路口疑闖紅燈，撞上對向綠燈左轉的基隆客運，造成兩車受損，所幸兩名駕駛和客運上10多名旅客無大礙。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市蔡男今午駕駛民間垃圾車在水源路、源遠路口疑闖紅燈，撞上對向綠燈左轉的基隆客運，造成兩車受損，所幸兩名駕駛和客運上10多名旅客無大礙。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市蔡男今午駕駛民間垃圾車在水源路、源遠路口疑闖紅燈，撞上對向綠燈左轉的基隆客運，造成兩車受損，所幸兩名駕駛和客運上10多名旅客無大礙。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市蔡男今午駕駛民間垃圾車在水源路、源遠路口疑闖紅燈，撞上對向綠燈左轉的基隆客運，造成兩車受損，所幸兩名駕駛和客運上10多名旅客無大礙。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 垃圾車

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