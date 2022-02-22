聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／砰！基隆垃圾車疑闖紅燈 撞上對向路口左轉客運
基隆市蔡姓男子今午駕駛民間垃圾車沿暖暖區水源路行駛，在萬瑞快速道路下方的水源路和源遠路口，疑闖紅燈撞上對向綠燈左轉，由吳姓司機駕駛的基隆客運，造成兩車車身受損，所幸兩名駕駛和客運上10多名旅客都無大礙。事故原因由警方調查。
基隆警三分局八堵分駐所今天中午12點多接獲報案，暖暖交流道發生民間垃圾車與基隆客運相撞車禍。員警到場，發現垃圾車右前車身受損，基隆客運前擋風玻璃破裂、右側車身受損，所幸沒有人受傷。蔡男和吳男接受酒測，數值均為○，非酒後駕車。
據了解，蔡男駕駛垃圾車沿水源路往八堵方向行駛，行經源遠路口疑闖紅燈，在未減速的情況下，撞擊前方由對向左轉的基隆客運。車禍發生後，垃圾車及公車的擋風玻璃都破裂，員警在場管制、疏導交通，排除事故車輛後恢復正常通行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言