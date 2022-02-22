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花100萬越南盾買假機票申請延長離台 當場遭移民官識破

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市一名越南籍移工日前居留期限屆滿，沒工作又不願回家鄉，在臉書購買假機票等證明申請延長離台，欲矇騙移民署，孰料當場被移民官識破後送辦。移民署表示，若外來人口使用偽造等不實文件，將面臨最重3年刑責，另遭禁止入國最長6年。

移民署新北服務站今天發新聞稿指出，一名阮姓越南籍移工（31歲）春節前居留期滿又轉換雇主未果，他為了滯留在台跟妻子過年，在臉書上找陌生賣家，以越南盾100萬元（約台幣1200元）買偽造機票及航班取消證明，以假亂真，申請延長離台期限。

新北服務站官員查看機票，發現字體、質感相當粗糙，察覺有異，立刻向航空公司求證確是否有阮男所出示的機票號碼訂位紀錄；沒多久，就戳破他的機票等證明「攏係假」，通報後送辦。

據了解，阮男在臉書上找到同是越南籍女賣家買假機票，他提供個人護照相片檔等資料，對方修圖後，回傳機票、航班取消證明電子檔。阮男收到檔案後列印，至新北服務站申請延長離台期限，只是一切都是異想天開。

新北專勤隊呼籲，外來人口應合法申請延長離臺期限，若使用偽造、變造或不實證明文件提出申請，將涉及偽造文書刑責，恐面臨最重3年之有期徒刑，另遭禁止入國最長6年，勿以身試法。

新北專勤隊補充，疫情期間，外國人在台居留效期屆滿或居留原因消失，如因航班限制無法如期離境者，得檢具運輸業者（含旅行社）原定航班停飛、取消、延後或減班等證明文件，向內政部移民署各縣（市）服務站申請延長離台期限30日。

越南籍移工阮男日前持假機票等文件，至新北服務站申請延長離台期限，由於製工粗糙，移民官向航空公司求證，當場識破將他送辦。圖／新北專勤隊提供
越南籍移工阮男日前持假機票等文件，至新北服務站申請延長離台期限，由於製工粗糙，移民官向航空公司求證，當場識破將他送辦。圖／新北專勤隊提供
越南籍移工阮男日前持假機票等文件，至新北服務站申請延長離台期限，由於製工粗糙，移民官向航空公司求證，當場識破將他送辦。圖／新北專勤隊提供
越南籍移工阮男日前持假機票等文件，至新北服務站申請延長離台期限，由於製工粗糙，移民官向航空公司求證，當場識破將他送辦。圖／新北專勤隊提供
越南籍移工阮男透過臉書購買不實機票與停航證明。圖／新北專勤隊提供
越南籍移工阮男透過臉書購買不實機票與停航證明。圖／新北專勤隊提供

移民署 機票

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