先後裝5支監視器 鏡頭幾朝鄰門 男涉妨害秘密遭法辦

新北市泰山區洪、黃兩男，時因細小瑣事口角互控擾鄰。日前黃男於住處外裝設5支監視鏡頭，惹惱洪男不滿，向警指控出入被人監控提告，經警檢視鏡頭拍攝角度，果其監視器範圍疑已涵蓋洪男住家門口，疑有侵犯隱私之虞，警詢後依妨害秘密罪嫌將黃男函送法辦。

經查證，45歲洪男與51歲黃男，住於新北市泰山區中港西路某社區一樓，彼此緊鄰而居，卻常因生活瑣事互起口角。日前黃男家門口屢見毛小孩排泄物，懷疑是洪男所飼養的寵物所為；而洪男則因在住家外交通違規，被人檢舉開罰，懷疑是黃男所為，為此兩人又爆多次口角。

本月5日，黃男在住處外裝設2支監視鏡頭蒐證，洪男瞧見，直覺進出被黃監控，立即報警處理。未料，雙方見警又互爆口角，黃男一時氣憤怒嗆洪男「看三小、泰山惡霸」等話，被洪男提告恐嚇、妨礙名譽之嫌。

洪男前天又見家門口外多裝了3支監視鏡頭，氣得找黃理論未果，最後報警到場處理。經轄區警到場，檢視3支加裝監視器畫面，鏡頭拍攝角度範圍，疑有涵蓋洪男住家門口，有侵犯隱私之虞帶回偵辦。警詢後依妨害秘密罪嫌，將黃男函送法辦。