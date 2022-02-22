聽新聞
test
0:00 / 0:00
先後裝5支監視器 鏡頭幾朝鄰門 男涉妨害秘密遭法辦
新北市泰山區洪、黃兩男，時因細小瑣事口角互控擾鄰。日前黃男於住處外裝設5支監視鏡頭，惹惱洪男不滿，向警指控出入被人監控提告，經警檢視鏡頭拍攝角度，果其監視器範圍疑已涵蓋洪男住家門口，疑有侵犯隱私之虞，警詢後依妨害秘密罪嫌將黃男函送法辦。
經查證，45歲洪男與51歲黃男，住於新北市泰山區中港西路某社區一樓，彼此緊鄰而居，卻常因生活瑣事互起口角。日前黃男家門口屢見毛小孩排泄物，懷疑是洪男所飼養的寵物所為；而洪男則因在住家外交通違規，被人檢舉開罰，懷疑是黃男所為，為此兩人又爆多次口角。
本月5日，黃男在住處外裝設2支監視鏡頭蒐證，洪男瞧見，直覺進出被黃監控，立即報警處理。未料，雙方見警又互爆口角，黃男一時氣憤怒嗆洪男「看三小、泰山惡霸」等話，被洪男提告恐嚇、妨礙名譽之嫌。
洪男前天又見家門口外多裝了3支監視鏡頭，氣得找黃理論未果，最後報警到場處理。經轄區警到場，檢視3支加裝監視器畫面，鏡頭拍攝角度範圍，疑有涵蓋洪男住家門口，有侵犯隱私之虞帶回偵辦。警詢後依妨害秘密罪嫌，將黃男函送法辦。
對此，林口警方呼籲，民眾為保護自己居住地的安全，常有裝設監視器情事，但於裝設時應確認鏡頭角度切勿拍攝到他人私領域空間，避免造成侵犯隱私之虞，不得不慎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言