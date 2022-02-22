影／國道三號休旅車疑撞拖板車 女駕駛無呼吸心跳

國道三號台中清水段今天中午發生驚險車禍，休旅車疑似撞上拖板車，部分車身碎片還卡在拖板車後方，休旅車再撞上中央分隔島，女駕駛被救出時已無呼吸心跳，送醫急救，肇事原因由國道警方調查中。

台中市消防局今天中午11點28分獲報，國道三號清水區南下171.5公里處發生車禍，有傷患需救護，派遣外埔分隊，出動消防車3輛、救護車1輛、人員5名，由分隊長李幸航帶隊前往搶救。

消防隊員到場時，休旅車撞在國道中央分隔島，40歲女駕駛受困車內，休旅車嚴重變形，消防隊員用破壞器材救出她時，她已無呼吸心跳，送到沙鹿光田醫院搶救中。