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運將載醉客繞路引糾紛 警用這招判曲直開罰單

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市賴姓男子18日酒後搭乘計程車返家，但發現張姓司機疑趁酒醉繞路，車內爆發口角後，通知警方到場，因雙方各執一詞，警方請司機調出行車記錄器，比對網路地圖路線資訊後，發現張的路線比賴要求張行駛的路線多8分鐘，因此依法開單告發，最高可罰1200元。

台中市第五警分局北屯所警員秦庭裕、洪玫君，18日凌晨1時許獲報，北屯區軍功路與軍福十八路口有糾紛案件，警方到場調查，賴姓男子（57歲）酒後在中清路、環中路搭乘計程車，要求張姓司機（62歲）載往北屯區軍功路、軍福十八路，上車時賴要司機走台74線，張允諾。

不過計程車開始行駛時，張未依賴的要求，走台74線快速道路，先口頭告知司機自己要求走台74線較節省時間，提醒後張便改自崇德交流道上快速道路，賴心想後續應該下松竹交流道，右轉松竹路後接軍功路即可，應無問題。

張姓司機上崇德交流道後，卻又在1公里後，從潭子交流道下快速道路，改走平面道路中山路後，欲左轉松竹路再接軍功路，賴認為張又在繞路，雙方在車內爆發口角，驚動警方到場協調。

警方到場後，調閱計程車的行車紀錄器，另外以網路地圖輔助，網路地圖顯示張行走路線比賴指定的路線多出8分鐘，認定張確實有繞路情事，依規定祭出罰單。

第五警分局表示，依道路交通管理處罰條例規定，計程車駕駛人，故意繞道行駛者，處600元以上1200元以下罰鍰，呼籲計程車駕駛勿任意繞路並應與乘客確實溝通，避免爭議。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市賴姓男子搭計程車時，認定張姓司機繞路引發糾紛，警方到場排除。記者陳宏睿／翻攝
台中市賴姓男子搭計程車時，認定張姓司機繞路引發糾紛，警方到場排除。記者陳宏睿／翻攝
台中市賴姓男子搭計程車時，認定張姓司機繞路引發糾紛，警方到場排除。記者陳宏睿／翻攝
台中市賴姓男子搭計程車時，認定張姓司機繞路引發糾紛，警方到場排除。記者陳宏睿／翻攝
台中市賴姓男子搭計程車時，認定張姓司機繞路引發糾紛，警方到場排除。記者陳宏睿／翻攝
台中市賴姓男子搭計程車時，認定張姓司機繞路引發糾紛，警方到場排除。記者陳宏睿／翻攝

計程車 台中市 行車記錄器

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