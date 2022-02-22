新北近10天發生3起氣爆釀2死 相同處：舊公寓、瓦斯桶

新北市板橋區一棟舊公寓昨天中午發生氣爆，8旬老婦人因行動不便，來不及逃生，命喪火窟，當時屋內另有2人，爆炸當下立刻逃出，送醫無生命危險。這是近10天內，新北市第3起舊公寓瓦斯氣爆意外，新北市消防局提醒，應隨時檢查瓦斯管線，若有外洩疑慮，應保持開門窗通風並報警。

新北市消防局昨天中午12點多獲報，一棟舊公寓1樓發生氣爆，派員趕抵發現門窗炸飛，且全面燃燒，立刻撲水線搶救。經近20分鐘撲滅火勢，救出一名倒臥在客廳的88歲蘇姓婦人，經查她已全身焦黑，明顯死亡，未送醫。

氣爆當下，有2位民眾自行從屋內逃出，一名是熱心進屋查看「瓦斯味」的20歲陳姓男大生，另一名是照顧老婦人的34歲外籍看護阿妮。爆炸時，陳男先跑出，僅下肢有切割傷，阿妮則是全身二度燒燙傷，2人送醫後均無大礙。

據了解，氣爆前阿妮就已經聞到瓦斯味，但由於不確定「是不是瓦斯外洩」，出門找人詢問求助，恰巧住對面的陳男從大學下課，騎車返家，知悉後入屋查看。

陳男脫下口罩聞了一下，發現聞不太到是否有瓦斯味，說「拍謝我鼻塞」，準備轉身離去，快到門口時，外洩瓦斯疑達臨界值，瞬間氣爆。陳男倉皇逃出，僅下肢遭爆炸波及受傷；阿妮晚一點也逃出，惟全身二度燒燙傷。