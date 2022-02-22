影/台66平鎮段大貨車追撞賓士車 快速道往大溪大塞車

桃園市54歲陳姓男子今天上午駕駛大貨車載貨，行經台66快速道往大溪的東向20公里平鎮段，疑似未注意車前狀況，撞上前方王姓女子駕駛的賓士轎車，大貨車打轉橫在路中、轎車撞上快速道護欄嚴重毀損。王姓女駕駛受傷送醫無大礙，該起車禍造成台66線東向大溪方向全線封閉30分鐘，造成往大溪方向大塞車。

平鎮警方調查，陳姓男子駕駛大貨車，載運大批紙捲等貨物，他行駛台66線屋往大溪方向、在東向20公里平鎮段，突然追撞前方王姓女子（66歲）駕駛的賓士車。

由於車禍撞擊力大，大貨車急速打轉橫在路中，紙捲等貨物散落一地；王女賓士轎車再衝撞護欄，造成車頭及車尾變形損毀，幸好王女僅受輕傷，送醫後沒有大礙。

警方向陳男、王女實施酒測，雙方酒測值為0。警方封閉全線處理該起車禍事故，當時正值上班時間，東向大溪方向大塞車，平鎮警方派員在匝道口疏導交通，30分鐘後排除道路障礙，恢復通車。