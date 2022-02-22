按摩店老闆被通緝 警敲門後「假撤退」便衣逮人

桃園市一名按摩店女店主涉刑案，遲未到案，上周遭檢方通緝，轄區員警多次上門找人但店家都緊閉大門；員警昨天經過發現鐵捲門半開，門卻很快就關上，便假意敲門並馬上離開，待店家開門探頭查看時，由埋伏在旁的便衣副所長當場逮人，讓她當場認栽被解送歸案。

桃園警分局指出，景福派出所轄內一家養生會館的負責人石姓女子（39歲），涉偽造文書案，本月16日遭桃園地檢署發布通緝，期間員警多次前往查訪，但每次店家都鐵門深鎖。

景福所員警林瑋凱昨天下午2點再度前往訪查，開巡邏車經過時發現店家鐵捲門半開，馬上下車查看；店內人員疑似透過監視器察覺警方到場，因此等到他下車時，鐵捲門又放下了。

員警詢問鄰居一旁小門能否通往一樓，不過經查看通道封死，但看到店外騎樓停了機車，研判店內確實有人，便回報副所長黃福源前來協助，兩人商議了一下，心生一計。