寒流來襲防一氧化碳中毒 桃園消防3大隊：注意室內通風

桃園消防局第三大隊表示，寒流來襲，根據各縣市消防局統計19日至今全台已近百人猝死，也傳出一氧化碳中毒案件。大隊長簡慈彥提醒家中使用瓦斯爐、熱水器、電暖器等設備要注意保持通風，以避免一氧化碳中毒。

簡慈彥說，家人洗澡或吃火鍋後有頭昏、嘔吐等不舒服情事，應先懷疑可能為一氧化碳中毒，盡速維持屋內外通風並就醫，特別是老人與小孩，以免發生憾事。

大園分隊防範一氧化碳中毒宣導，利用LINE群組建立里鄰災情通報機制，提升民眾對於一氧化碳中毒的危機意識。