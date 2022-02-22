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寒流來襲防一氧化碳中毒 桃園消防3大隊：注意室內通風

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園消防局第三大隊表示，寒流來襲，根據各縣市消防局統計19日至今全台已近百人猝死，也傳出一氧化碳中毒案件。大隊長簡慈彥提醒家中使用瓦斯爐、熱水器、電暖器等設備要注意保持通風，以避免一氧化碳中毒。

簡慈彥說，家人洗澡或吃火鍋後有頭昏、嘔吐等不舒服情事，應先懷疑可能為一氧化碳中毒，盡速維持屋內外通風並就醫，特別是老人與小孩，以免發生憾事。

大園分隊防範一氧化碳中毒宣導，利用LINE群組建立里鄰災情通報機制，提升民眾對於一氧化碳中毒的危機意識。

分隊指出，熱水器裝設於室內或密閉陽台且未裝設排氣管者，屬於一氧化碳中毒潛勢居家，應遷移至屋外或換裝強制排氣型、電熱水器；內政部有補助一氧化碳中毒潛勢場所遷移或更換燃氣熱水器，詳情可洽詢當地消防分隊。

大園消防分隊到住家解說熱水器如果裝在屋裡，必須要保持通風和選用強制排氣的規格。記者鄭國樑／翻攝
大園消防分隊到住家解說熱水器如果裝在屋裡，必須要保持通風和選用強制排氣的規格。記者鄭國樑／翻攝

一氧化碳中毒 火鍋 桃園

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