警幫忙找手機的竟是共犯！3男押人要債 6小時後全落網

高雄蘇姓男子與林姓男子有債務糾紛，今天凌晨蘇趁林到陳姓朋友住處，夥同2名男子要求林還錢，但林一時無法還錢，遭蘇等3名男子涉嫌押上車毆打成傷。警方據報趕到案發地，蘇等人已押人逃逸，但陳因手機遺失，請警方協助找手機，警方調閱大樓影像，發覺陳疑涉案，事隔6小時，警方逮捕蘇等人到案，深入調查全案。

據了解，蘇男（28歲）要向林男（23歲）要31萬元債款，得悉林到高雄市左營區榮德街陳男（23歲）的住處，今天凌晨1點40分許，夥同張姓（37歲）、朱姓（23歲）2男子，到陳的住處，要求林還錢，但林拿不出錢，蘇等人便將林押下樓，帶上他的BMW轎車離去，民眾發現才報警處理。

高雄市警左營分局員警抵達案發地，見陳姓男子在旁神色慌張，陳稱他的手機遺失，請警方也協助他找手機，不過，員警調閱大樓監錄畫面，追查林姓男子遭挾持案，卻發現陳也在其中，將陳帶回派出所調查，才問出蘇等人涉嫌押走林姓男子。但陳稱他沒參與押人。

警方追緝蘇姓男子，發現蘇開車在高、屏2地四處繞，追去屏東潮州，後來發現蘇折返高雄，直到今天上午7點40分許，才在高雄市左營區榮總路與榮耀街口，攔截蘇的轎車，逮捕涉嫌押人的蘇、張2人，並在車上發現電擊棒，救出林姓男子，事後並通知另名涉案人朱姓男子到案。林手腳受傷，送醫後已無大礙。