國一南下35.6公里自撞原因曝光 國警籲：遇水漂勿踩煞

今天凌晨，國道1號南向35.6公里泰山路段，又發生自撞護欄意外。兩天內同路段同車型車款二度自撞，車禍肇因疑似都和「水漂效應」失控有關。對此，國道警呼籲駕駛人，遇到水漂不要驚慌，鬆開油門握緊方向盤，切勿急踩煞車，以免車輛打滑失控應變不及。

據了解，22歲余姓男子，今天凌晨零時許，獨自駕車一輛BMW五系列車款汽車，行經國道一號高速公路南向35.6公里泰山路段，疑天雨路滑車因「水漂效應」導致失控往外側護欄衝去，汽車零件撞散一地，整輛車卡在護欄上，余男則受困車內。所幸余男送醫後僅左小腿骨折沒有生命危險。

余男經酒測沒有酒精反應，他向警供稱，當時行經國一南下泰山路段，因天雨路滑才會失控自撞護欄，當下沒與其他路過車輛發生碰撞，肇事原因及責任歸屬，目前國道警調查釐清中。