影／清水警阻翁遭詐150萬元 他竟說10多年前也被騙百萬

台中市74歲蔡姓老翁到沙鹿區一家銀行準備匯款150萬元給網友，行員聽到後驚覺是詐騙手法報警，清水警分局沙鹿分駐所員警到場協助處理，警方與行員再次聯手成功阻詐，保住老翁辛苦存的150萬元，他透露自己10多年前被騙過百萬元，如果當時有行員與員警阻詐機制，他就可以保住這些錢。

老翁日前在網路上認識一名自稱美國女軍官，目前正在中東伊拉克支援戰爭，近日寄一件跨國包裹要給老翁，但是遭土耳其海關查扣需要匯款證書費新台幣150萬，遭扣押的包裹才可以解除。

老翁不疑，本月14日上午，到沙鹿區中山路銀行準備匯款時，陳姓女行員審核時得知匯款原因，立即通報清水警分局沙鹿所警員陳彥融到場協助，警方到場得知此為詐騙手法，警員當場向蔡男表示：「相信我，這是詐騙集團手法」，耐心詳細解釋路交友詐騙手法後，老翁才驚覺遭詐騙，行員即時發現並報警，警方與行員聯手共同即時阻詐成功。

蔡男離開前，走到櫃檯前除向行員道謝，也當場說：「如果早在10多年前，櫃檯有這種程序，我就不會被騙一次」，他也感謝警方即時到場細心解說詐騙手法及阻止匯款；這次勸阻老翁匯款的警員陳彥融，也曾在2月8日阻詐，對要匯款民眾霸氣回應「就算你投訴，我也要阻止你領錢」，成功阻詐。