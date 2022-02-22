8旬翁街頭迷途 警員一眼認出協助返家

88歲李姓老先生昨天中午被民衆發現在台南市南門路上走失，報請警方協助，市警二分局博愛派出所警員張維婷認出是居住在轄區內的住處，因寒流來襲、室外天氣寒冷，為避免發生意外，以巡邏車將他帶返住家，老翁家屬十分感激熱心員警協助，讓老翁能平安返家，並表示會多加注意老翁平日的行蹤。

「有老先生在街頭迷路，請派員警協助。」昨天中午12點多，博愛派出所接獲民衆報案，指稱在中西區南門路上有老先生迷路，巡邏員警張智傑、張維婷獲報後立即前往關心，到場後發現老先生言談有異，疑有失智情形，無法清楚表達

警員張維婷一眼即認出是管區內的李姓老翁，老翁由於有輕微失智情形，外出家門後一時找不到回家的路，無法自行返家，員警為避免發生意外，駕駛巡邏車護送老翁返家。