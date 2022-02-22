國一兩天連兩起自撞3死1傷 巧合？肇事車竟同廠牌

國一南下35.5公里，周日（20日）凌晨，發生BMW汽車自撞分隔島，造成3死事故。事隔兩天，今天（22日）凌晨同路段南下35.6公里處，又發生BMW汽車自撞護欄，所幸駕駛左小腿骨折，送醫後沒有生命危險，肇事原因目前由國道警調查中。

經查證，21歲余姓男子，今天凌晨零時14分左右，駕駛一輛BMW汽車行經國一南下35.6公里處，突然失控往護欄撞去，造成整輛車卡在護欄上，車頭全毀汽車零件撞散一地，余男卡在車內動彈不得。