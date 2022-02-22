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國一兩天連兩起自撞3死1傷 巧合？肇事車竟同廠牌

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

國一南下35.5公里，周日（20日）凌晨，發生BMW汽車自撞分隔島，造成3死事故。事隔兩天，今天（22日）凌晨同路段南下35.6公里處，又發生BMW汽車自撞護欄，所幸駕駛左小腿骨折，送醫後沒有生命危險，肇事原因目前由國道警調查中。

經查證，21歲余姓男子，今天凌晨零時14分左右，駕駛一輛BMW汽車行經國一南下35.6公里處，突然失控往護欄撞去，造成整輛車卡在護欄上，車頭全毀汽車零件撞散一地，余男卡在車內動彈不得。

警消獲報迅速派人趕抵，用破壞器材協助破壞車體，順利將于男拉出車外，經檢視其左小腿骨折、身體多處擦挫傷，緊急送醫急救並無生命危險。接連兩天發生兩起自撞意外，肇事車就是同廠牌，且案發兩處距離不到100公尺，讓到場救援警消人員直呼「這也太巧合了吧！」肇事原因目前國道警正在調查釐清。

國道一南下35.6公里發生自撞護欄意外，駕駛骨折沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
國道一南下35.6公里發生自撞護欄意外，駕駛骨折沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
國道一南下35.6公里發生自撞護欄意外，駕駛骨折沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
國道一南下35.6公里發生自撞護欄意外，駕駛骨折沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
國道一南下35.6公里發生自撞護欄意外，駕駛骨折沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
國道一南下35.6公里發生自撞護欄意外，駕駛骨折沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
國道一南下35.6公里發生自撞護欄意外，駕駛骨折沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
國道一南下35.6公里發生自撞護欄意外，駕駛骨折沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝

BMW 國道 骨折

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