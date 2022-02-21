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減輕基層辛勞增「第二副所長」 中和警10所全增設完畢

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

為了減輕警界基層幹部壓力，新北市警局響應警政署政策，讓編制超過31人的派出所，可以增設「第二副所長」。新北市警局表示，轄內162個分駐所，有60所超過31人，目前已有42所完成增設第二副所長；剩餘18所將由各分局自行規畫派補時間。

新北市警局指出，目前完成「增設第二副所長」的42所分佈如下：板橋警分局3所、海山警分局5所、新莊警分局7所、三重警分局8所、新店警分局2所、中和警分局10所、土城警分局1所、永和警分局2所、蘆洲警分局1所、汐止警分局2所、林口警分局1所。值得注意的是，中和警分局轄內10所，共10所增設第二副所長、全部增設完畢。

中和警分局長李建廣說，中和轄內人口數逾41萬，車輛超過32萬輛，又重要聯外道路包含北二高、台64線、新北環快、中山路、中正路、景平路、連城路、景新街等，還有有兩座聯外橋樑，華中橋、秀朗橋，交通四通八達，勤業務自然繁重；多增設一名副所長，可以減輕所長、副所長負擔，有助幹部順利執行各項勤業務。

原本派出所僅正、副所長2人，若遇其中一人休假，上班主管要帶班、巡邏，還要處理行政業務，勤務繁重；增設第二副所長後，3名正副主管幹部可輪值勤務去處理突發事故。第二副所長領有主管加給，與副所長有相同的權利和義務。

警政署同意編制超過31人的派出所，得增設第二副所長。圖為所長與兩名副所長示意圖。記者翁至成／翻攝
警政署同意編制超過31人的派出所，得增設第二副所長。圖為所長與兩名副所長示意圖。記者翁至成／翻攝
警政署同意編制超過31人的派出所，得增設第二副所長；新北市警中和分局轄內10個派出所全部增設完畢，中和警方十分樂見。記者翁至成／翻攝
警政署同意編制超過31人的派出所，得增設第二副所長；新北市警中和分局轄內10個派出所全部增設完畢，中和警方十分樂見。記者翁至成／翻攝

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