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獨／節目上個月首播 「大導演小食光」主持人陳偉驚傳驟逝

學生找助理教授討論課業 驚見他倒臥研究室身亡

聯合報 / 記者李隆揆董俞佳／即時報導

台灣大學。圖／聯合報系資料照片
台灣大學。圖／聯合報系資料照片
台灣大學一名張姓助理教授（50歲）19日傍晚驚傳在研究室自縊，不巧的是，當天傍晚有學生要與張討論課業，因為研究室大門深鎖，學生敲門沒有人開門，透過氣窗察看，見張已倒地不起，立即報警，可惜仍未挽回張姓助理教授的生命，由於張有留遺書，家屬表示死者平時情緒不穩定，對於死因無意見，遺體發還家屬辦理後事。

由於發現學生與張姓助理教授熟稔，台灣大學立即為學生啟動輔導機制，盼此事不要影響學生身心健康。台灣大學校方今晚回應，對此事沒有評論。

據了解，張姓助理教授有留遺書，內容透露升等壓力太大，再加上突然發現身體出狀況，造成身心俱疲。遺書中還表示對不起年老父母與弟弟和妹妹，望弟妹好好代他盡孝。

台北市消防局在19日接到學生打119報案，出動救護車到場救援，可惜張姓助理教授在研究室已身亡多時。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台灣大學 救護車 父母

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