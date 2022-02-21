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桃園女打電話給金山老父沒人接 央請警察查看報平安
氣溫驟降，住在桃園的李姓女子打電話給住在新北市金山的父親，一直未接聽，擔心發生意外。她在臉書看到金山警方防寒宣導貼文，透過Messenger功能聯繫不相識的中角派出所副所長鄧智源，說明原委後，由鄧到李家查看，發現李父只是沒注意到女兒來電，再與李女開啟視訊，讓父女看見彼此，相互安心。
中央氣象局昨天發布低溫特報，家住桃園市龜山區的李姓女子，平日就會常打電話回金山家中，向父親報平安，並關心父親生活。冷氣團南下氣溫驟降，李女昨天打了很多通電話給父親，發現一直無人接聽，非常擔心是不是因為天氣冷，年近80歲的父親身體健康。
李女苦思如何得知父親的狀況，昨晚在臉書看到鄧智源張貼警方防寒宣導，靈機一動從臉書Messenger發訊息聯繫鄧智源，得知他是金山的警察，說出心中的憂慮請求協助。
鄧智源冒雨前往李父的住處，到達時發現李父安全無恙，只是沒有注意到女兒打電話給他。鄧當場利用臉書的視訊功能，讓雙方確認彼此平安。
金山警分局呼籲，近日寒流來襲全台急凍，建議民眾注意家中長輩身體狀況。警方會利用各種管道宣達防寒訊息，民眾如有需要協助，可以撥打110求助，共同維護家人身體健康與安全。
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