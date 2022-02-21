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高中9月起早自習禁考試...教育部擴大禁令 國中小也適用

搶劫網紅直播主「丟丟妹」的叔叔 檢聲押李姓共犯

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣伸港鄉網紅直播主「丟丟妹」的叔叔，今年大年初四遭兩名蒙面持槍歹徒闖入搶奪30多萬現金；兩嫌犯遭圍捕，其中楊姓嫌犯舉槍自戕，李嫌被捕，移送彰化地檢署偵辦，檢方以涉犯強盜和搶奪罪向彰化地方法院聲押。

彰化縣警察局和美分局今天宣布破案，警方指出，伸港鄉李姓鄉民經營海產買賣，今年大年初四交付貨款時，被兩名蒙面歹徒持槍搶奪，他事隔8天，也就是在大年十一報案，和美警分局調閱「天眼防衛網」路口監視器系統及相關資料，釐清歹徒逃逸路徑，掌握線索後，昨（20）日掌握楊姓主嫌行蹤並尾隨跟監到雲林縣某汽車旅館，時機成熟時發動攻堅，楊嫌在車內舉槍自戕，送醫急救到今天上午不治，另一名李姓共犯被警方押回訊問，依涉嫌刑法強盜罪及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送彰化地檢署，檢方偵訊後聲押。

彰化縣伸港鄉網紅「丟丟妹」的叔叔遭搶，李姓共犯被警方逮捕，訊後移送。圖／和美警分局提供
彰化縣伸港鄉網紅「丟丟妹」的叔叔遭搶，李姓共犯被警方逮捕，訊後移送。圖／和美警分局提供

強盜 直播主

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網紅「丟丟妹」叔父被搶案 警方攻堅槍戰 主嫌自轟不治

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