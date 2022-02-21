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她拒檢竄逃2公里連人帶車「泡水池」 濕身光腳被逮

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市張姓女子身背通緝在身，今天下午開車臨停路口遇警盤查，她拒檢逃逸還開車撞警，員警情急之下，朝車輪開4槍，並驅車緊跟。張女從土城一路逃至板橋，途中汽車失控衝入生態池，她棄車上岸、光腳狼狽遭逮，警詢後依公共危險罪嫌送辦，並將她歸案。

據調查，張女（27歲）是詐欺通緝犯，警方今天下午4點半鎖定她常出現地點盤查，不料她不願就逮，開車拒檢逃逸，數度前進後退、衝撞員警，警方情急之下朝她左前車輪開4槍，仍被兔脫。她從土城區裕民路185巷口一路逃至板橋，逃跑近2公里、20分鐘。

張女一路違規，逆向闖紅燈時，在路口撞傷一名機車騎士，所幸僅輕微擦傷無大礙。她一路竄逃，最後失控衝入板橋區高爾富路旁的生態淺水池，池畔旁護欄被撞破，紅色箱型車直接掉進水池裡。

張女料想不到，竟連人帶車衝進水池，驚慌的開車門逃脫，光腳上岸仍企圖逃跑，所幸圍捕警力到場，待她上岸後直接將她壓制在地，上銬逮捕；警詢後將她依公共危險罪嫌送辦，並歸案。

新北市一名通緝犯拒檢逃逸，員警開4槍後緊追，她開車一路從土城逃至板橋，最終失控衝入路旁生態池；她開車門逃上岸，被員警逮個正著，濕身就逮。記者翁至成／翻攝
新北市一名通緝犯拒檢逃逸，員警開4槍後緊追，她開車一路從土城逃至板橋，最終失控衝入路旁生態池；她開車門逃上岸，被員警逮個正著，濕身就逮。記者翁至成／翻攝
新北市一名通緝犯拒檢逃逸，員警開4槍後緊追，她開車一路從土城逃至板橋，最終失控衝入路旁生態池；她開車門逃上岸，被員警逮個正著，濕身就逮。記者翁至成／翻攝
新北市一名通緝犯拒檢逃逸，員警開4槍後緊追，她開車一路從土城逃至板橋，最終失控衝入路旁生態池；她開車門逃上岸，被員警逮個正著，濕身就逮。記者翁至成／翻攝
生態池護欄直接被撞破，警方事後拉起封鎖線，並用鐵欄警戒。記者翁至成／翻攝
生態池護欄直接被撞破，警方事後拉起封鎖線，並用鐵欄警戒。記者翁至成／翻攝
該通緝犯逃逸期間，逆向闖紅燈，在路口撞上一名騎士，幸僅擦挫傷無大礙。記者翁至成／翻攝
該通緝犯逃逸期間，逆向闖紅燈，在路口撞上一名騎士，幸僅擦挫傷無大礙。記者翁至成／翻攝
新北市一名通緝犯拒檢逃逸，員警開4槍後緊追，她開車一路從土城逃至板橋，最終失控衝入路旁生態池；她開車門逃上岸，被員警逮個正著，濕身就逮。記者翁至成／翻攝
新北市一名通緝犯拒檢逃逸，員警開4槍後緊追，她開車一路從土城逃至板橋，最終失控衝入路旁生態池；她開車門逃上岸，被員警逮個正著，濕身就逮。記者翁至成／翻攝

通緝 機車騎士

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