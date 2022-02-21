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全家只靠這輛機車代步 警助雲林女子找回愛車

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

「別急！別急！一定可以找到的」雲林縣六輕女員工，因家境不寬裕只靠唯一輛機車作為上下班交通工具，昨天下午班身體不適，好心同事載她回家，今天她回到停車場卻找不到機車心急如焚，好心警察耐心協助她終能找回機車，她欣喜PO網感謝貼心警察讓她得以安心工作。

台西分局麥寮分駐所巡佐林延璘、警員李孟哲今天接獲詹姓女子報案，指她停放在六輕東南門河堤邊的機車不見了，電話中女子慌張著急，直說「沒了機車她怎麼上班賺錢呀！」。

詹女說，昨天下午她下班準備回家，突然身體不適，麻煩朋友載她回家，在家休息後，今天再請朋友載她回到機車停放處，卻發現機車不見了，心急如焚四處尋找未果，只好趕緊報案。

詹女見警察來，情緒非常緊張向警察說，因家裡經濟並不寬裕，只有這一輛機車是唯一的交通工具，機車不僅上、下班，還用來載家人看病，如果機車不見了，不知如何是好，一時之間也沒錢再買新車，請警察務必幫忙找回來。

員警先到她停車處沒能找到，因現場機車很多加上六輕幅員廣闊，像海裡撈針很難找，巡佐林延璘再三詳問她停放機車的情形，再祥加分析，同時改以徒步方式，沿著原停車處附近搜尋，終在距離原停車處約兩公里的一處路邊小樹林找到。

機車失而復得，詹女欣喜萬分，她說，可能昨天頭昏不舒服，一時忘了自己忘記停放正確地點，還勞師動眾協尋。

她感謝警方用心，今天在臉書PO文感謝員警協尋，還親切安慰她的心情，找回愛車還一路護送騎回家「實在有夠貼心」。

台西分局長黃念生表示，最近經常發生忘記自己車子停放處的案子，提醒民眾停放汽機車，最好用手機拍照記錄或是記住周邊固定目標物（路燈、路牌、看板等），以免發生類似窘境。

麥寮分駐所巡佐林延璘、警員李孟哲用心幫女子找回愛車。記者蔡維斌／翻攝
麥寮分駐所巡佐林延璘、警員李孟哲用心幫女子找回愛車。記者蔡維斌／翻攝
麥寮詹姓女子回到機車停放處都找不到，警方協助下失而復得，她感謝萬分。記者蔡維斌／翻攝
麥寮詹姓女子回到機車停放處都找不到，警方協助下失而復得，她感謝萬分。記者蔡維斌／翻攝
麥寮詹姓女子回到機車停放處都找不到，警方協助下失而復得，她感謝萬分。記者蔡維斌／翻攝
麥寮詹姓女子回到機車停放處都找不到，警方協助下失而復得，她感謝萬分。記者蔡維斌／翻攝
麥寮警方幫詹姓女子找回機車，她欣喜失而復得，感謝萬分。記者蔡維斌／翻攝
麥寮警方幫詹姓女子找回機車，她欣喜失而復得，感謝萬分。記者蔡維斌／翻攝

警察 六輕

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